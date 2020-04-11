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KCSO investigating the death of a person that was in their custody

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 00:42s - Published
KCSO investigating the death of a person that was in their custody

KCSO investigating the death of a person that was in their custody

The Kern County Sheriff's Office is investigating the death of a man that was in custody.

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KCSO investigating the death of a person that was in their custody

TAKEN INTO CUSTODYOVERNIGHT BY DEPUTIES INOILDALE.OFFICIALS SAY DEPUTIES WERE TOLDTHERE WAS AN ARMED MAN ATA HOME ON PARK MEADOWS DRIVELAST NIGHT..

SUSPECTED OFDOMESTIC VIOLENCE.WHEN THEY LOCATED HIM..

THEY SAYHE WOULDN'TCOMPLY WITH THEIR COMMANDS.INVESTIGATORS SAY DEPUTIES USEDVARYING LEVELS OF FORCETO TAKE HIM INTO CUSTODY..

ATWHICH POINT..

THE SUSPECTREPORTEDLY BEGAN HAVINGCOMPLICATIONS.WE'RE TOLD THAT DEPUTIESADMINISTERED MEDICAL AID UNTILEMERGENCY PERSONNEL ARRIVED.

HEWAS DECLARED DEAD AT THE SCENE.THE DEPUTIES WERE PLACED ONROUTINE ADMINISTRATIVELEAVE.WE'LL POST UPDATES TO OURWEBSITE..

TURN TO 23 DOT-COM.BAKERSFIELD POLICE ARE ASKI




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