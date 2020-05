Protestan en Sacramento contra orden de quedarse en casa Video Credit: KHSL - Published 2 days ago Protestan en Sacramento contra orden de quedarse en casa Cientos de personas protestaron en el Capitolio en Sacramento contra la orden de quedarse en casa. Llamaron tirano al gobernador. 0

shares ShareTweetSavePostSend Protestan en Sacramento contra orden de quedarse en casa El gobernador de california, gavin newsom, dijo hoy viernes que esá "a ías, no a semanas" de comenzar a levantar algunas restricciones en la orden del estado de quedarse en casa. A pesar de esto manifestantes se reunieron en el capitolio en sacramento para protestar la orden. El grupo es parte de un esfuerzo llamado reopen california o reabre california. Los organizadores dicen que teían planeado practicar el distanciamiento social manteniendo a las personas en sus veículos pero al parecer no muchos se apegaron al





You Might Like

Tweets about this

Recent related videos from verified sources Protestan contra orden de quedarse en casa



Residentes de Sacramento protestan contra la orden de quedarse en casa en las calles cerca del capitolio. Credit: KHSL Published 2 weeks ago