shares ShareTweetSavePostSend Dueño de barbería arrestado por acusaciones de violación Despejado la poliía arresó al dueño de una barbeía de chico por cargos de agresón sexual. El jueves por la mañana, seún la poliía, anthony joseph eidem, de 47 años, de chico, fue arrestado alrededor de las 8 a.m. Bajo la sospecha de intento de violacón por la fuerza y agresón con fuerza. Seún el portal de delitos de la policia, eidem es el dueño de la barbeía gearhead ubicada en la avenida west sacramento. La semana pasada, volvó a abrir su barbeía en medio de las rdenes de quedarse en casa. Cuando abró, los funcionarios encargados del cumplimiento del ódigo se reunieron conél para asegurarse de que conoía todas las reglas y regulaciones. Sin embargo, la comunidad de chico expreó opiniones encontradas. La fianza de eidem se fió en $





