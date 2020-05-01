Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Local business reaction to UArizona re-opening this fall

Local business reaction to UArizona re-opening this fall

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 02:02s - Published
Local business reaction to UArizona re-opening this fall
Local business reaction to UArizona re-opening this fall
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Local business reaction to UArizona re-opening this fall

AS WELL.

BUT THEIR BIGGESTSOURCE OF BUSINESS -- WON'T BEBACK -- UNTIL THE FALL.

NINEON YOUR SIDES TAJA DAVISSHOWS US -- HOW THEY'REGETTING READY.TAKE SOTá 00:10 TAJA DAVIS,(STANDUP( .WITH IN-PERSONCLASSES SET TO RESUME THISFALL BUSINESSES SURROUNDINGTHE CAMPUS LIKE FOX IN A BOXNOW HAVE MORE OF A CONCRETEDATE TO LOOK FORWARD TO BUTTHEYRE STILL PLAYING THINGSBY EAR./ 0:13 NEIL SING, CO-OWNER, FOX IN A BOX TUCSON"ITS GOOD AS LONG AS THESAFETY IS STILL THERE.

THESTUDENTS COMING BACK ALSOBRINGS THEIR PARENTS BACK.

ITALSO BRINGS IN A LOT OF OTHERPEOPLE WHO WORK WITH THEUNIVERSITY.

SO IF THE STUDENTSARE COMING BACK, OBVIOUSLYTHAT'S GOOD FOR BUSINESS."WITH FOX IN A BOX SHUT DOWNSINCE MID-MARCH -- OWNERS NEILAND CAITLIN SING HAVE BEENTHINKING OF SOME CREATIVE WAYSTO BRING THE ESPACE ROOM -- TOYOU.

00:18 CAITLIN SING, CO-OWNER, FOX IN A BOX TUCSON"WE'RE MAKING 60 ADULT BOXESFOR ADULTS TO PLAY AN ESCAPEGAME.

LIKE, WE SHIP IT TOTHEIR DOOR.

AND THEN 60 FORCHILDREN.

AND WE'RE GOING TOTRY TO LAUNCH THAT IN A COUPLEWEEKS HERE.

WE WANT TO TRY ANINNOVATE SOME NEW IDEAS TOMAKE SOME INCOME, BECAUSE ITSZERO RIGHT NOW." FOX IN A BOXALONG WITH ITS MAIN GATESQUARE NEIGHBORS -- SAYTHEY'RE ALL LOOKING FORWARD TOHAVING STUDENTS BACK.

BUTEVERYTHING IS STILL SOUNPREDICTABLE.

WHEN IT (ISTIME TO RE-OPEN -- THEY SAY --AS AN ESCAPE ROOM -- THEY CANDO SO GRADUALLY.

00:10 NEILSING, CO- OWNER, FOX IN A BOXTUCSON "PEOPLE THINK THATYOU'RE STUCK IN A ROOM WITHSTRANGERS AND THAT YOU'RELOCKED IN.

WE'VE NEVEROPERATED LIKE THAT SO WEALWAYS HAVE PRIVATE GROUPS.

SOTHE NICE THING IS THAT WE HAVEA LOT OF CONTROL WHO COMES INAND OUT OF OUR BUSINESS." THISMAKES IT EASIER TO FOLLOW CDCGUIDELINES AND MAINTAIN THELEVEL OF CLEANLINESS NEEDED.AND ALONG WITH LOCAL WORK TOKEEP SMALL BUSINESSES AFLOT --AND THE FEDERAL HELP AVAILABLE-- THE SINGS SAY THEY -- ANDTHEIR NEIGHBORS ARE GRATEFULFOR THE SUPPORT THEY'VERECEIVED.

00:07 CAITLIN SING,CO- OWNER, FOX IN A BOX TUCSON.WE'RE HANGING IN THERE, WE'RETRYING AS BEST AS WE CAN, ANDIT'S POSITIVE NEWS THAT ITHINK IS GOOD TO KNOW."CLASSES ARE SET TO RESUMEAUGUST 24TH.

FOR MORE DETAILSON THE UNIVERSITYS PLANSVISIT OUR WEBSITE.

TAJA DAVIS,KGUN9OYS.




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

University of Arizona to resume in-person classes this fall [Video]

University of Arizona to resume in-person classes this fall

With virus safeguards in place

Credit: KGUN, Tucson, AZ     Duration: 02:19Published