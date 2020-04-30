Pickleball games back in Las Vegas

THE PICKLEBALL COURTS!
THEYWERE CLOSED FOR THE LAST MONTH,BUT NOW THEY'RE BACK OPEN.WE STOPPED BY DURANGO HILLSPARK TO CATCH SOME GAMES ANDCHAT WITH A FAMILY WHO PLAYSOFTEN.THERE ISN'T ANYBODY THAT I'VEKNOW THAT HAS COME OUT TO TRYPICKLEBALL AND GOT HOOKED ONIT.IT'S A GREAT GAME , ITS GREATTO GET EXERCISE AND WE'VEREALLY MADE A LOT OF FRIENDLYPEOPLE AND THERE'S A LOT OFPLACES TO GO.FUN FACT...DAVE'S SON, KYLE,HAS WON 8 NATIONAL TITLES INPICKLEBALL AND HE'S THE JUNIORNATIONAL PICKLEBALL AMBASSADOR!TOSS TO GINA