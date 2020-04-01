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Chalk it Up South Baltimore! Community creates artwork, inspiring messages with chalk

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:50s - Published
Chalk it Up South Baltimore! Community creates artwork, inspiring messages with chalk

Chalk it Up South Baltimore! Community creates artwork, inspiring messages with chalk

Chalk it Up South Baltimore!

Community creates artwork, inspiring messages with chalk

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Chalk it Up South Baltimore! Community creates artwork, inspiring messages with chalk

HAPPINESS WHILE WE'RE SOCIALDISTANCING ... PEOPLE IN SOUTHBALTIMORE ARE GETTING A LITTLECREATIVE.

THEY'RE WRITINGENCOURAGING WORDS AND DRAWINGPICTURES FOR THE "CHALK IT UPSOUTH BALTIMORE!

SIDEWALKCHALK CHALLENGE." STEVE COLESAYS HE SAW SOME PEOPLEALREADY CREATING ARTWORK WHENHE TOOK WALKS THROUGHOUT THENEIGHBORHOOD AND DECIDED TOPOST IT ONLINE...CHALLENGI NGOTHER PEOPLE IN THE COMMUNITYTO DO THE SAME.

"A lot of themare inspirational phrases.

Isee often 'every little thingis going to be all right,' youknow Bob Marley.

Someartwork...you know beat thecovid.

Ones that are out hereare amazing...butterflies...cartoon characters.

It'samazing." COLE SAYS THIS IDWAS INSPIRED BY THE ENOCHPRATT LIBRARY'S CHALK YOURWALK EVENT THAT STARTEDFRIDAY.DURING THESE DIFFICUL




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Tweets about this

earth2steve

Steve Cole Yes we did. #ChalkItUpSoBo! https://t.co/xcrAoixXA2 14 minutes ago

WMAR2News

WMAR-2 News In an effort to spread from happiness while we're social distancing, people in South Baltimore are getting a little… https://t.co/7aAyPb2IrF 54 minutes ago


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