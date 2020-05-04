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Corson's Inlet Beach Closes Less Than Day After State Park Reopens

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:57s - Published
Corson's Inlet Beach Closes Less Than Day After State Park Reopens
The State Parks Service did not provide a reason why it was closed.
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Corson's Inlet Beach Closes Less Than Day After State Park Reopens

FEMOR IS HELPING TO MAKETHIS MUCH WELCOMED SUPPORTPOSSIBLE.THE BEACH INLET STATE PARK ISCLOSED UNTIL FURTHER NOTICE.IT REOPENED SATURDAY WITH RESTOF NEW JERSEY STATE PARKS.VIDEOS FROM SOCIAL MEDIASHOWED A FAIR AMOUNT OF PEOPLEON THE BEACH AND THEN IT WASSHUT DOWN BY NIGHT FALL.PARK SERVICE DID NOT PROVIDE AREASON IT WAS CLOSED.SERVICE ADDED THAT MANY STATEPARKS WERE OVERRUN WITH PEOPLEYESTERDAYEN INCLUDING THEWHIPS YOU SAW ON YOUR SCREEN.LAW ENFORCEMENT OFFICIALSARE ON PATROL MAKING SUREPEOPLE ARE PRACTICING SOCIALDISTANCING.GOVERNOR PHIL MURPHY TOLD FOXNEWS HE WAS PLEASED OVERALLWHAT HE SAW.YESTERDAY THE REPORTS INEXPLAINS WAS VERY HIGH INTERMS OF SOCIAL DANCING AANDNOT KONG GATING.GOVERNOR WAS ASKED IF ALLBEACHES WILL REOPEN BYMEMORIAL DAY.HE SAID IT'S TOO EARLY TOTELL.SOME BEACHES LIKE WILD WOOD




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