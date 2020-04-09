Soquel gas station offers free gas over the weekend

BELIEVE..THE DOUBLE TIME GASSTATION IN SOQUEL WASGIVING AWAY FREE GASTHIS WEEKEND..YES..
COMPLETELY FREE..
WORD SPREAD QUICKLYBECAUSE THERE WAS AHUGE LINE OF CARSWAITING TO FILL UPTHEIR TANKS..THE STATION OWNERSAID HE ESPECIALLYWANTED TO HELP OUTFIRST RESPONDERS..
ANDFRONT LINE MEDICALWORKERS ...BUT HE KNOWS A LOT OFPEOPLE WHO ARESTRUGGLINGFINANCIALLY RIGHTNOW..AND HE WANTED TO GIVETHEM ONE LESS THINGTO WORRY ABOUT THISWEEK.## SAQER TATAR 208984101:56 "WE'RE TRYING TOHELP AND I BELIEVE WENEED TO DO ANYTHINGWHATEVER IT COSTS TO HELPOUR COMMUNITY TO HELPTHE PEOPLE, ESPECIALLYDURING THIS TIME." NICOLESOTORO 2089851 18:10"IT'S A PRETTY SPECIAL WAYTO GIVE BACK TO THECOMMUNITY.
I MEAN SOMANY PEOPLE ARESTRUGGLING AND SUFFERINGFINANCIALLY ESPECIALLY, SOTHIS IS A HUGE BURDEN YOUKNOW TO TAKE OFF PEOPLESPLATE FOR A WEEK YOUKNOW OF FILLIN UP THEIR ASTANK."THE FREE GAS OFFER ISNOW OVER..THEY RAN IT FROM 9 AMTO 5 PM ALL WEEKEND.AS MANY BU