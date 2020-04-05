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Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 5/4/20

Video Credit: Idaho On Your Side - Duration: 03:22s - Published
Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 5/4/20
Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 5/4/20
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Rachel Garceau's Idaho News 6 forecast 5/4/20

6'S)A BEAUTIFUL KICK-OFF TO THE WORKWEEK, AS SUNSHINEAND LIGHTER WINDSDOMINATE THEREGION TODAY.TEMPS WILL WARMABOUT 5 DEGREESOVER SUNDAY,REACHING 70 OR SOACROSS THETREASURE VALLEYAND MID TO UPPER50S IN OURMOUNTAINCOMMUNITIES WITHABUNDANT SUNSHINETHERE AS WELL.

ASURGE OF WARMTHFOR TUESDAY WILLSEND HIGHSCLIMBING UP NEAR 80DEGREES IN BOISEBUT THE WARM-UP ISBRIEF, AS A COLDFRONT SWEEPSTHROUGH THE AREAEARLY WEDNESDAY,USHERING IN WINDYCONDITIONSWEDNESDAYAFTERNOON, A FEWPASSING SHOWERSEARLY IN THE DAYAND A SIGNIFICANTDROP INTEMPERATURES ASHIGHS WILL ONLY HITTHE UPPER 60S THATAFTERNOON.

AFTERTHAT, WARMTH ANDSUNSHINE RETURN,WITH TEMPSCLIMBING BACK INTOTHE 80S IN THETREASURE VALLEY BYTHE WEEKEND.




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