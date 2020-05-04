Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Consumer Reports: What to do if your appliance breaks

Consumer Reports: What to do if your appliance breaks

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 02:06s - Published
Consumer Reports: What to do if your appliance breaks

Consumer Reports: What to do if your appliance breaks

Consumer Reports has some advice about what to do if a major appliance breaks during the coronavirus pandemic.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Consumer Reports: What to do if your appliance breaks

VERSUS THE PRICE OF JUSTBUYING A NEW ONE.

BUT - THESEARE NOT NORMAL TIMES.

CONSUMERREPORTS HAS SOME ADVICE ABOUTWHAT TO DO IF A MAJORAPPLIANCE BREAKS DURING THECORONAVIRUS PANDEMIC.MELISSA COLLINS' FRIDGE BROKEDURING THE CORONAVIRUSOUTBREAK.

"HAVING THE FRIDGEIS A NECESSITY EVEN IN JUSTREGULAR DAY TO DAY LIFE BUTEVEN MORE SO NOW." FOR NOW,SHE'S USING A MINI FRIDGE BUTTHAT INCREASES TRIPS TO THEGROCERY STORE.

"NOT HAVING AWORKING REFRIGERATOR IN THEHOUSE IT'S LIKE, OH NOW WE'REOUT OF MILK SO WE HAVE TO GOTO THE STORE." MELISSA KNOWSTHE MINI-FRIDGE IS NOT ASUSTAINABLE SOLUTION.

CHYRON:TOBIE STANGER, CONSUMERREPORTS HOME EDITOR "IF IT'SSOMETHING THAT'S REALLY GOINGTO HAVE AN IMPACT ON YOURFAMILY'S ABILITY TO LIVESAFELY AND HEALTHY THEN YOUHAVE MORE OF A REASON TO CALLA REPAIR PERSON." COMPANIESLIKE SEARS, HOME DEPOT, LOWES,GE AND LG SAY THEY HAVEINSTRUCTED THEIR TECHNICIANSOR THIRD PARTY PROVIDERS TOFOLLOW THE CENTER FOR DISEASECONTROL RECOMMENDATIONS WHENMAKING SERVICE CALLS.

THATINCLUDES WEARING MASKS,HANDWASHING AND SOCIALDISTANCING.

IF YOU'RE USING ANINDEPENDENT OR LOCAL REPAIRSERVICE, CONSUMER REPORTS SAYSBE SURE TO ASK WHATPRECAUTIONS THEY'RE TAKINGBEFORE THEY ARRIVE.

IF THEREPAIR ISN'T WORTH IT, AND YOUNEED TO BUY A NEW ESSENTIALAPPLIANCE, THE PROCESS WILLLIKELY BE DIFFERENT.

"IN THISDIFFICULT TIME YOU MIGHT HAVEMELISSA COLLINS' FRIDGE BROKEDURING THE CORONAVIRUSSOME COMPANIES MAY ONLYINSTALL OR SERVICE ESSENTIALAPPLIANCES, RIGHT NOW ...ANDTHAT CAN BE BASED ON APERSON'S LOCATION.




You Might Like


Tweets about this

kgun9

KGUN9 On Your Side Consumer Reports: What to do if your appliance breaks. @mark_onthe_news https://t.co/cZScrlYmYG https://t.co/Abxq5r2Qxn 26 minutes ago

EchoNets_com

EchoNets.com Our new Light reports makes it easier to see what is going on with your Internet service and provider. Try… https://t.co/rVbszZC19h 19 hours ago

SaraKRathner

Sara Rathner You can now check your credit reports weekly for free on https://t.co/foJhTpiAtG. I spoke with @TheConsumerman abou… https://t.co/QFbwHuCoZE 3 days ago

ksatnews

KSAT 12 Consumer Reports has some advice about what to do if a major appliance in your home breaks during the coronavirus p… https://t.co/OQ81G3l13U 4 days ago

OttLegalRebels

Marc R Gagné MAPP 🍁 RT @Selligent: It’s time to think differently about 🔹 how your company utilizes #socialmediamarketing 🔹 your #privacy assumptions and 🔹 wha… 5 days ago

Selligent

Selligent Marketing Cloud It’s time to think differently about 🔹 how your company utilizes #socialmediamarketing 🔹 your #privacy assumptions… https://t.co/9Rgcvt1E8h 5 days ago

foodsciencenerd

Shawna Smoot What's your favorite way to eat #seeds? Are Seeds Good for You? - Consumer Reports https://t.co/ecRc8y3cpH 6 days ago

EganLibrary

Egan Library RT @ConsortiumLib: Thinking about personal data today. What information about you is out there? How to protect it? Here is a helpful link… 6 days ago