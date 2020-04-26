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What you need to know about online therapy

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 02:28s - Published
What you need to know about online therapy

What you need to know about online therapy

Here are three things you need to know if you are considering online therapy.

Kristina Guerrero reports.

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What you need to know about online therapy

REPORTER KRISTINA GUERREROTELLS YOU THREE THINGS YOU NEEDTO KNOW IF YOUR ARE CONSIDERINGTHIS ONLINE RESOURCE.PRACTICING SOCIAL DISTANCING,LOSING A JOB, THE LOSS OF ALOVED ONE...ALL OF THESE CAN FEEL EVEN MOREOVERWHELMING DURING THESEUNCERTAIN TIMES.BUT NOW THERE ARE OTHER WAYS TOHELP COPE WITH THESE KIND OFSITUATIONS.((VO TRACK ALTERNATE INTRO ))PRACTICING SOCIAL DISTANCINGCAN FEEL OVER- WHELMING DURINGTHESE UNCERTAIN TIMES.((SOT)) SOURCE: WHY THERAPY NOWRUNS: 5 TIMECODE: 31 SECONDS -36 SECONDS COURTESY: N/A "IT'SONLINE SEARCHES HAVESKYROCKETED FOR SCHOOL RELATEDQUESTIONS LIKE HOW



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