City of Boise holding virtual meetings through Zoom

MEETINGS WILL SOONBE HELD ON-LINE.PLANNING ANDZONING .
HISTORICPRESERVATION .DESIGN REVIEW .AND THE ARTS ANDHISTORYCOMMISSIONS WILLALL BEGIN MEETINGVIRTUALLY THISMONTH.CITY LEADERS SAYTHEY'RE DOING THISTO KEEP THE CITYFUNCTIONING --WHILE KEEPINGEVERYONE SAFE.CITY COUNCIL ANDTHE COMMISSIONSWILL BE TAKINGPUBLIC TESTIMONYLIVE DURING THEVIRTUAL MEETINGS .AND THE PUBLIC WILLPARTICIPATE VIAZOOM.THE HEARINGS WILLBE MODERATED BYAN EMCEE WHO WILLALLOW ATTENDEESTO PRESENT THEIRTESTIMONY, SIMILARTO HOW THEHEARINGS WOULDNORMALLY BECONDUCTED INPERSON.TO FINDINFORMATION ON ALLTHE UPCOMINGMEETINGS .
ANDHOW YOU CANTESTIFY .
GO TOTHEIR WEBSITE: CITYOF BOISE DOT ORGSLASH VIRTUALMEETINGS.