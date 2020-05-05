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'Murder Hornets' not in Arizona

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 00:47s - Published
'Murder Hornets' not in Arizona

'Murder Hornets' not in Arizona

Scientists are tracking another environmental danger a dangerous hornet breed from Asia called 'Murder Hornets.'

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'Murder Hornets' not in Arizona

ANOTHER ENVIRONMENTAL DANGER-- A DANGEROUS HORNET BREEDFROM ASIA.

THESE ASIAN GIANTHORNETS -- ARE NOT IN ARIZONA-- BUT HAVE BEEN REPORTED INWASHINGTON STATE.

THE 2 INCHHORNETS -- ARE NOT AGGRESSIVETOWARD HUMANS BUT HAVE ANAPPETITE FOR HONEY BEES.

"YOUHAVE A SCOUT THAT GOES OUTMARKS A HONEY BEE HIVE, THENSHE GOES BACK TO HER HORNETHIVE BRINGS A BUNCH OF HERFRIENDS AND THEY WILL COME INAND DECIMATE THE HONEYBEEHIVE." THE HORNETS DO STINGHUMANS WHEN AGITATED -- ANDKILL BETWEEN 30 AND 50 PEOPLEIN JAPAN EVERY YEAR.WASHINGTON'S STATE DEPARTMENTOF AGRICULTURE PLANS TO BEGINHUNTING THE HORNETS -- ANDPROTECTING THE VULNERABLE BEEPOPULATIONS.THE TUCSON SYMPHONY HAS BEEN




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