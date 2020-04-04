Investigation underway in Brown County

IN BROWN COUNTY.OUR EMILY BEIERJOINS US LIVE WITHTHE VERY LATEST.EMILY?BROOKE,WE'RE HERE IN THE32-HUNDRED-BLOCKOF WEBSTER AVENUE.OFFICIALS TELL USTHEY PLAN TORELEASE MOREDETAILS THISMORNING ABOUTWHAT HAPPENEDHERE.WHAT WE KNOWTHIS MORNING ISTHAT LAWENFORECEMENT WASCALLED TO THIS HOMEAROUND 4-30YESTERDAYAFTERNOON.SEVERAL AGENCIESRESPONDING.THE BROWNCOUNTY SHERIFF'SOFFICE IS RELEASINGVERY FEW DETAILS ATTHIS TIME.THEY TELL US THEPUBLIC IS NOT IN ANYDANGER AND THATTHEY ARE NOTCURRENTLY LOOKINGFOR ANY SUSPECTS INTHIS CASE.WE KNOWOFFICIALS WEREHERE INVESTIAGTINGFOR NEARLY 12HOURS.AUTHORTIES STILLON SCENE HEREUNTIL ABOUT 2-30 THISMORNING.WE'VE SEENSEVERAL OFFICERSGO IN AND OUT OFTHE HOME HERE.WE HOPE TO LEARNMORE FOR YOU.STAY WITH US ONAIR AS WELL ASONLINE FOR THEVERY LATEST.WE WILL BRING YOUTHAT INFORMATION ASWE LEARN.REPORTING LIVE INALLOUEZEMILY BEIERNBC 26THE WISCONSIN