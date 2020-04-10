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People are more productive at home

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:38s - Published
People are more productive at home

People are more productive at home

Even with kids, zoom meetings, and pets, some workers are discovering they are more productive at home.

54% of people say they are getting more done, the biggest factor being the lack of commuting.

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People are more productive at home

ACTUALLY MORE PRODUCTIVE WHENTHEY WORK FROM HOME.ABOUT 2-THOUSAND REMOTE WORKERSTOOK PART IN A RECENT ONLINESURVEY.54 PERCENT SAID THEY'RE GETTINGMORE WORK DONE NOW THAN WHENTHEY WERE IN THE OFFICE.THE BIGGEST REASONS ARE THATTHEY'RE SAVING TIME BY NOTCOMMUTING, THEY HAVE FEWERDISTRACTIONS FROM CO-WORKERS,AND THEY HAVE FEWER MEETINGS.STILL- NOT EVERYONE IS A FAN.25 PERCENT SAY THEY'RE LESSPRODUCTIVE AT HOME- MANY OFTHOSE PEOPLE SAY THAT'S BECAUSEIT TAKES LONGER TO GETINFORMATION FROM CO-WORKERS.TIME NOW IS X:XX ---THIS IS YOUR REMINDER --



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