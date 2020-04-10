People are more productive at home

ACTUALLY MORE PRODUCTIVE WHENTHEY WORK FROM HOME.ABOUT 2-THOUSAND REMOTE WORKERSTOOK PART IN A RECENT ONLINESURVEY.54 PERCENT SAID THEY'RE GETTINGMORE WORK DONE NOW THAN WHENTHEY WERE IN THE OFFICE.THE BIGGEST REASONS ARE THATTHEY'RE SAVING TIME BY NOTCOMMUTING, THEY HAVE FEWERDISTRACTIONS FROM CO-WORKERS,AND THEY HAVE FEWER MEETINGS.STILL- NOT EVERYONE IS A FAN.25 PERCENT SAY THEY'RE LESSPRODUCTIVE AT HOME- MANY OFTHOSE PEOPLE SAY THAT'S BECAUSEIT TAKES LONGER TO GETINFORMATION FROM CO-WORKERS.TIME NOW IS X:XX ---THIS IS YOUR REMINDER --