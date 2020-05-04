We're Open: Where to get take-out margaritas and tacos on Cinco De Mayo

MANY PEOPLE AREMISSING THEIRFAVORITIE MEXICAN"HOT SPOTS" ON THIS"CINCO DE MAYO"HERE IN WESTERNNEW YORK.BUT AS SEVENEYEWITNESS NEWSREPORTER OLIVIAPROIA SHOWS US...THE CELEBRATION ISTAKING ON A WHOLENEW MEANING FORSOME OF THERESTAURANTS THATARE STILL OPEN FORBUSINESS.IT'S CINCO DE MAYO.IT'S TACO TUESDAY.AND IT'S TAKE OUTTUESDAY.ERIC: THAT'S CRAZY.IT'S PRETTY SPECIAL.WHILE CINCO DE MAYOIS ONLY A MINORHOLIDAY IN MEXICO...JONATHAN: HERE INAMERICA IT'S A REALLYGOOD WAY FORAMERICANS ANDMEXICAN AMERICANSTO CELEBRATEMEXICAN CULTURE.MATT: CINCO DE MAYOIS A NICE DAY TO HAVEA FIESTA.SO MEXICANRESTAURANTSACROSS WESTERNNEW YORK AREWORKING HARD TOHELP YOU CELEBRATEAT HOME.MATT: CRAZINESS!PHONE RINGS AS THEPHONE CONTINUES TORING.TAKE-OUT ORDERSHAVE FLOODED PAPIGRANDE'S IN AMHERSTAND TAQUERIARANCHOS LA DELICIASIN BUFFALO.JONATHAN: GIVE THEMSOMETHING GOOD ANDTASTY TO TAKE HOMEAND ENJOY.BUT IT'S NOT WHATTHEY'RE USED TO...JONATHAN: TEQUILASHOTS...LAUGHS IMEAN THERE WOULDBE A PARTY GOING ONRIGHT NOW.STAND UP: AND WHILETHIS YEAR'S CINCO DEMAYO CELEBRATIONSMAY LOOK A LITTLEDIFFERENT, THEY'RESTILL GRATEFUL TO BEOPEN.MATT: 100 PERCENTHAPPY TO BE ABLE TODO IT.
IT'S NOTHINGLIKE BEING OPEN.
IT'SNOT WHAT WE WEREHOPING TO DO.
CINCOIS ONE OF OURBIGGEST DAYS.
BUTWE'RE JUST HAPPY TOGIVE PEOPLEMARGARITAS, SOMETACOS.JONATHAN: WE REALIZETHE HEALTH CAREWORKERS, THEY'REWORKING HARD.UNFORTUNATELYTHERE'S PEOPLE DYINGFROM THIS.
THERE'SFAMILIES SUFFERING.SO IF THIS IS WHAT WEGET TO DO, WE'REHAPPY TO DO IT.AND TO SOME... THEMERE FACT THESERESTAURANTS AREOPEN IS A SIGN OFHOPE.ERIC: IT'S NICE TO SEETHEM PERSEVERINGTHROUGH THISPANDEMIC, OFFERINGOTHER OPTIONS FORPEOPLE THAT CANSTILL ENJOY CINCO DEMAYO