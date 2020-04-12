Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page
One News Page > News Videos > Supreme Court Once Again To Decide Women's Access To Birth Control Against Religious Freedom

Supreme Court Once Again To Decide Women's Access To Birth Control Against Religious Freedom

Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 01:40s - Published
Supreme Court Once Again To Decide Women's Access To Birth Control Against Religious Freedom
Matt Petrillo reports.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Supreme Court Once Again To Decide Women's Access To Birth Control Against Religious Freedom

MATT PETRILLO IN CENTERCITY TO EXPLAIN, MATT?Reporter: UKEE, GOODAFTERNOON TO YOUMENT AT ISSUEIS THE TRUMP ADMINISTRATION,BASICALLY, WANTS TO MAKE ITEASIER FOR PRIVATE EMPLOYEESWITH MORAL OR RELIGIOUS USOBJECTION, NOT ALLOW BIRTHCONTROL TO EMPLOYEES.THEY SAY THAT IT SHOULD NOT BEMANDATED UNDER THE AFFORDABLECARRIAGE, BUT ATTORNEYS FROMNEW JERSEY AND PENNSYLVANIATHEY SAY WAIT A SECOND, THEYARGUE THAT IS ILLEGAL.SO, TODAY THE SUPREME COURTMET OF COURSE NOT IN PERSON,INSTEAD, THEY MET THROUGH ATELLE CONFERENCE IN WASHINGTONDC AND TOGETHER THE KEYSTONEAND GARDEN STATE'S ARGUED THEAFFORDABLE CARE ACT OR OBAMACARE, PASSED KNACK 2010,MANDATES EMPLOYERS PROVIDECOVERAGE FOR A FULL SPECTRUMOF BIRTH CONTROL OPTIONS AT NOCOST TO PATIENTS, IN THEIRINSURANCE PLANS.THE NATIONAL CONSTITUTIONCENTER HELD A DISCUSSION OVERTHE MATTER, THIS AFTERNOON.THIS IS ONE OF THE CRITICALCONTESTS IN OUR CULTURE, ANDIN OUR COURTS RIGHT NOW, WHICHIS HOW TO -- THE CONVERSATIONBETWEEN ADVANCING QUALITYPRINCIPALS AND THE TENSIONTHAT THAT IS CREATING, REAL,INSTITUTION, AS SETTINGRELIGIOUS OBJECTION, CASES AREABOUT INSTITUTION ACTION, NOTABOUT INDIVIDUALS.AND THE S.SUPREME COURT IS EXPECTED TOMAKE A DECISION SOMETIME INTHE SUMMER.



Recent related news from verified sources

Ginsburg, from hospital, joins in on 'Obamacare' arguments

WASHINGTON (AP) — The Supreme Court heard arguments Wednesday in a dispute involving Trump...
SeattlePI.com - Published

Religious Objectors V. Birth Control Back At Supreme Court

Does signing a form expressing a religious objection to providing birth control to employees burden...
NPR - Published


You Might Like


Tweets about this

sheila26173

Sheila T RT @KamalaHarris: Once again this administration is trying to control women’s bodies. It’s simple—denying birth control coverage will cost… 15 seconds ago

SandraMeireles2

Sandra Meireles. RT @LSNCatholic: Supreme Court once again hears why Little Sisters of the Poor don’t want to fund contraceptives https://t.co/6YL2uKjlGi 15 minutes ago

acehanna54

Mel Neuhaus RT @SnodgrassforWI: WI once again making national headlines for offensive and outrageous behavior from our elected officials. This time, th… 17 minutes ago

Mikaey43

LALA RT @JoshDorner: 1/ THREAD Trump confirms once again that he is all-in on demanding that the Supreme Court "terminate" the ACA in its entire… 18 minutes ago


Recent related videos from verified sources

SCOTUS Hears Oral Arguments In Cases Surrounding Women's Access To Birth Control [Video]

SCOTUS Hears Oral Arguments In Cases Surrounding Women's Access To Birth Control

The U.S. Supreme Court listened to oral arguments for cases involving a woman's access to contraception under the Affordable Care Act.

Credit: KDKA CBS 2 Pittsburgh     Duration: 01:10Published
Kansas Supreme Court says executive order banning religious service of more than 10 people stands [Video]

Kansas Supreme Court says executive order banning religious service of more than 10 people stands

Kansas Supreme Court says executive order banning religious service of more than 10 people stands

Credit: KMBC     Duration: 00:13Published