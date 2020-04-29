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Rain to move in for your Thursday

Video Credit: KMBC - Duration: 01:53s - Published
Rain to move in for your Thursday

Rain to move in for your Thursday

Temperatures will fall back into the mid-40s.

Rain will move in for your Thursday, with better chances in the afternoon and evening.

Another round of rain will try to move in Friday.

Temperatures will stay cool, Thursday's high will reach 62.

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Rain to move in for your Thursday

BEFORE THE NEXT ONE TAKES AIMFOR US.59 DEGREES BY 7:00 P.M.

AND BY9:00, WHEN WE CHAT AGAIN, ITWILL START TO THICKEN UP ALITTLE BIT.THE TROUBLE IS, THERE ASUPERMOON TONIGHT.I KNOW A LOT OF FOLKS WERECURIOUS ABOUT THAT.A FLOWER MOON, THE LAST OF THEYEAR.IT WILL APPEAR 15% BRIGHTER.THAT’S THE ONLY DIFFERENCE YOUCAN SEE IF YOU BREAK TO THECLOUD COVER.44 AS THE TEMPERATURE FOR THEEVENING HOURS OVERNIGHT.A WEST WIND AT FIVE MILES PERHOUR, COOL TO START, IMPACTAND BEYOND, CHANCES FOR RAIN ANDSHOWERS.TAKING A LOOK AT FIRST ALERTFUTURESCAN, A CLEAR SLATE.RAIN SHOWERS STARTING TO MOVEIN.THUNDERSTORM ACTIVITY FARTHERSOUTH.NEW TIME FOR SURE.BETTER CHANCES FOR RAIN IN THEAFTERNOON AND EVENING HOURS.SLACKENING OFF A LITTLE BIT.AND THEN A THIRD ROUND TRIES TOSET UP SHOP IN THE FIRST PORTIONOF FRIDAY.A NINE-DAY FORECAST WITHTEMPERATURES IN THE CELLAR.FROST IS POSSIBLE, MOTHER’S DAY,64 AS THE HIGH TEMPERATURE.TUESDAY, ALSO 60.CHANCES FOR THUNDERSTORMS WITHRAIN ON THURSDAY, GETTING BACKTO NORMAL, 51 MORNING



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