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Thank you Nurses!

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:45s - Published
Thank you Nurses!
Thank you nurses on this National Nurses Day!
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Thank you Nurses!

IMPORTANT THE WORK OF NURSESIS.WE SHOULD TAKE SOME TIME TORECOGNIZE THEIR LIFE-SAVINGDEDICATION EVERYDAY -- BUTESPECIALLY TODAY ON NATIONALNURSES DAY!THE CORONAVIRUS PANDEMIC ISSHINING A SPECIAL SPOTLIGHT ONHOW NURSES PUT THEIR LIVES ONTHE LINE EVERY DAY TO HELPOTHERS.THEY HAVE TAKEN STRONGERLEADERSHIP ROLES IN RECENTDECADES...NOW HANDLING MANYRESPONSIBILITIES THAT USED TOBE RESERVED FOR PHYSICIANS.TODAY AS A THANK YOU, THEHOWARD HUGHES CORPORATIONDONATED 500 CUPCAKES - ALONGWITH SOME LAS VEGAS AVIATORSSWAG TO NURSES ON THE FRONTLINE.AND TONIGHT, THE VENETIONRESORT AND THE SANDS EXPO WILLTURN BLUE TO HONOR THE WORKTHEY DO.HIGH PRESSURE REMAINS INCONTROL OF THE FORECASTTHROUGH MOTHER'S DAY WEEKEND



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