Instalan casa en parque de casas móviles en Paradise El parque de casas móviles "Paradise Mobile Estates" tuvo un corte de listón el martes para conmemorar su reapertura luego del Incendio Camp.

Paradise mobile estates, es un vecindario familiar que fue destruido durante el incendio camp, ninguna de las 39 casas manufacturadas sobrevivió. El martes se lleó a cabo un corte de lisón por su reapertura. Monte christo communities en colaboracón con casa park homes instalaron la primera casa para los sobrevivientes. Monte christo communities dice que este es un gran paso en el proceso de recuperacón. Este parque ha existido en paradise desde 1960. Mcdougall dice que esta es la segunda vez que han tenido que reconstruir el parque. Los precios van desde 70 a 100 mil ólares. Y todas las 39 casas estaán listas para comprarse en los póximos 6 meses.





