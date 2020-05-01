National Guard applauds health care workers

SHOWS US THE TOUCHING MOMENT.YOU HAVE PEOPLE THAT ARE TRAINEDTO FIGHT TRUE BATTLE ON THEBATTLEFIELD EVERY DAY SALUTE THEONES FIGHTING BATTLES IN THISHOSPITAL EVERY DAY IS VERYHUMBLING TO ME A DEADLY BATTLEALSO KNOWN AS COVID-19 THATCAUSED HUNDREDS OF PEOPLE IN THESTATE THEIR LIVES.TO KICK OFF NATIONAL NURSES WEEKTHE MISSISSIPPI NATIONAL GUARDHONORED HEALTH CARE WORKERS ASTHEY STARTED IN END OF THEIRSHIFT WEDNESDAY MORNING.WE’RE DOING HEROES HONORING ROSESO WE ARE HERE TO CELEBRATE THEWORK AND THE EFFORTS THAT OURMEDICAL PERSONNEL ARE NURSES ANDDOCTORS ARE DOING ON THE FRONTLINES AGAINST COVID-19 AND WEARE SO VERY THANKFUL THATTHEY’RE HERE TO SERVE US.CHRIS IS RIGHT NOW ARE BASICALLYSOMETHING THAT EVEN THEIRPARENTS HAVEN’T SEEN SO THEY MAYHAVE READ ABOUT IN HISTORYCLASSES, BUT I DON’T THINKANYBODY THOUGHT THEY WOULD BE APART OF IT ON THE FRONT LINESFIGHTING A BATTLE LIKE THIS WITHTHOUSANDS OF MISSISSIPPIANSTESTING POSITIVE FOR THE VIRUSTHE NATIONAL GUARD IMPORTANT TOAPPRECIATE THE HEALTH CARE.KNOWS WHO SAVE LIVES EVERY DAY.WELL, THERE’S STRENGTH INNUMBERS THEIR STRENGTH IN UNITYAND TO HAVE A LITTLE BOOST INYOUR MORALE THAT GOES A LONG WAYSO THAT MIGHT HELP SOMEONE’S DAYTURN FROM SOMETHING THAT MIGHTBE MORE CHALLENGING TO SOMETHINGTHAT’S EXTREMELY POSITIVE.IT’S NOT HARD TO FEEL LIKEYOU’RE FORGOTTEN AND YOU’RE INONE OF THE UNIT’S TAKING CARE OFTHESE REALLY REALLY SICKPATIENTS AND YOU’RE BUSY ALL DAYAND YOU DON’T REALIZE THAT THEOUTSIDE WORLD IS REALLYAPPRECIATING WHAT YOU DO IN THENATIONAL GUARD ENCOURAGES YOU TOHONOR THOSE WHO ARE ON THE FRONTLINE DUR