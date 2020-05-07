Santa Cruz Metro takes extra steps to clean buses
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Video Credit: KSBW - Duration: 00:48s - Published
The metro hired additional employees to disinfect busses
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Santa Cruz Metro takes extra steps to clean buses
PASSENGERS ANDDRIVERS ARE SAFE WHENTHEY RIDE ON ANY OF ITSBUSES EVERY DAY,THIRTY-TO-THIRTY-FIVEBUSES ARE SANITIZEDINSIDE.A VEHICLE SERVICEWORKER WEARSPROTECTIVE GEARDURING THEDISINFECTINGPROCESS...CALLED'FOGGING'"HE MAKES SURE HE GETS ALL THECORNERS, NOOKS AND CRANNIES;BEHIND THE SEATS, EVERYTHING SOTHE ENTIRE BUS IS COMPLETELYCOVERED BY THE TIME HE LEAVESTHEBUS"DRIVERS ARE ALSOPROTECTED BY PLASTSHEETING THAT LOOKSLIKE A 'SHOWER CURTAIN"THE METRO ALSOHIRED TEN ADDITIONALEMPLOYEES TO DISINFECTBUSESS AS THEY ARRIVE.##