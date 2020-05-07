Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Santa Cruz Metro takes extra steps to clean buses

Video Credit: KSBW - Duration: 00:48s - Published
Santa Cruz Metro takes extra steps to clean buses
The metro hired additional employees to disinfect busses
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Santa Cruz Metro takes extra steps to clean buses

PASSENGERS ANDDRIVERS ARE SAFE WHENTHEY RIDE ON ANY OF ITSBUSES EVERY DAY,THIRTY-TO-THIRTY-FIVEBUSES ARE SANITIZEDINSIDE.A VEHICLE SERVICEWORKER WEARSPROTECTIVE GEARDURING THEDISINFECTINGPROCESS...CALLED'FOGGING'"HE MAKES SURE HE GETS ALL THECORNERS, NOOKS AND CRANNIES;BEHIND THE SEATS, EVERYTHING SOTHE ENTIRE BUS IS COMPLETELYCOVERED BY THE TIME HE LEAVESTHEBUS"DRIVERS ARE ALSOPROTECTED BY PLASTSHEETING THAT LOOKSLIKE A 'SHOWER CURTAIN"THE METRO ALSOHIRED TEN ADDITIONALEMPLOYEES TO DISINFECTBUSESS AS THEY ARRIVE.##




You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Friends Remember Santa Cruz Shark Attack Victim As Religious, Kind And Genuine [Video]

Friends Remember Santa Cruz Shark Attack Victim As Religious, Kind And Genuine

Jeff Nguyen reports on friends remembering the kindness and passion of surfer killed in fatal Manresa Beach shark attack (5-10-2020)

Credit: CBS 5 SF KPIX     Duration: 01:54Published
Santa Cruz Surf Community Mourns Shark Attack Victim Ben Kelly [Video]

Santa Cruz Surf Community Mourns Shark Attack Victim Ben Kelly

Ben Kelly who was killed in a shark attack off a Santa Cruz county beach was an avid surfer who customized surfboards for a living. (5-10-20)

Credit: CBS 5 SF KPIX     Duration: 01:58Published