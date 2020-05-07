Saving for college amid COVID-19

BE STRESSING YOU OUT EVEN MORETHAT'S WHY A LOT OF MOMS ANDDADS SET UP...WHAT'S CALLED A 529-COLLEGESAVINGS PLAN.FINANCIAL EXPERT, BRYAN BIBBOSAYS...WHILE THE STOCK MARKETS HAVERECOVERED A BIT...IF YOU HAVE A 529- PLAN...NOW'S THE TIME TO MAKE SURE ITHAS PROPER ALLOCATION.FOR STUDENTS 1 OR 2 YEARS AWAYFROM COLLEGE...BIBBO: SHOULD HAVE BETWEEN 0 TO20 PERCENT IN EQUITIES WHICHIS THE STOCKS.THE OTHER 80 PERCENT OR SOSHOULD BE IN CONSERVATIVEINVESTMENTS.CONSERVATIVE INVESTMENTSMEAN...THINGS LIKE BONDS, CERTIFICATESOF DEPOSIT, OR MONEY MARKETACCOUNTS.IF COVID-19 HAS HIT YOURFINANCES HARD...YOU CAN TAKE MONEY OUT OF YOUR529 PLAN...AND PAY BILLS.BUT BEWARE!
YOU'LL GET HIT WITHA 10-PERCENT PENALTY FEE...PLUS ANY MONEY GROWTH YOUCOLLECT... BECOMES TAXABLE.WE HAVE SPECIFIC ADVICE ON