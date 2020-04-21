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Hair and beauty salons prepare to reopen with new strict guidelines

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 01:20s - Published
Hair and beauty salons prepare to reopen with new strict guidelines
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Hair and beauty salons prepare to reopen with new strict guidelines

KTNV-DOT-COM.HAIR SALONS ARE STILL CLOSEDACROSS THE VALLEY-TO HELPPREVENT THE SPREAD OFCOVID-19-BUT MANY ARE PREPARINGTO REOPEN-WITH NEW STRICTGUIDELINES.13 ACTION NEWS REPORTER MARISSAKYNASTON IS BREAKING DOWN THECHANGES PUT IN PLACE BY STATEOFFICIALS.IF YOUVE BEEN WAITING TO GETYOUR HAIR DONE- YOU MAY HAVE TOWAIT A LITTLE LONGER.THE NEVADA STATE BOARD OFCOSMETOLOGY RELEASED THEIRGUIDELINES FOR GETTING BACK TOWORK- AND MANY HAIR AND BEAUTYSALONS WILL HAVE TO MAKESEVERAL CHANGES BEFORE THEYREOPEN.SOME OF THE NEW GUIDELINES-STYLISTS ARE ASKED TO AVOIDUSING BLOWDRYERS- WHICH COULD BE ACHALLENGE WHEN IT COMES TOCOLORING AND STYLING.ALSO- CLIENTS ARE ASKED TO COMEIN WITH CLEAN, WET HAIR.ANOTHER GUIDELINE- STYLISTS AREASKED TO SANITIZE BETWEEN EVERYCLIENT- AND PROVIDE PROTECTIVEGEAR- INCLUDING DISPOSABLECAPES- MASKS- AND FACE SHIELDS.SOME STYLISTS ARE WORRIEDTHEYLL HAVE TO RAISE THEIRPRICES- AND WORK LONGER HOURS.ITS STILL NOT CLEAR WHEN THEYLLBE ALLOWED TO REOPEN, BUTGOVERNOR SISOLAK IS EXPECTED TODISCUSS PHASE ONE OF HISREOPENING PLAN THIS AFTERNOON,SO WE WILL SEE WHETHER SALONSARE MENTIONED.




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ValeriaPope1961

Valeria Pope RT @KTNV: The new guidelines will mean increased costs to customers https://t.co/m4iCacZuhB 7 hours ago

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GinaDePalmaLV Hair and beauty salons in Las Vegas prepare to reopen with new strict guidelines @GinaDePalmaLIVE @KPBabaganoush https://t.co/WbBKI6VCLm 7 hours ago

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KTNV Action News The new guidelines will mean increased costs to customers https://t.co/m4iCacZuhB 8 hours ago

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BABTAC These will help beauty and hair salons prepare to re-open, emailed to members & on our website they're intended for… https://t.co/x93sOfgSMI 13 hours ago

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