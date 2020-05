Pilates et flexibilité Video Credit: HealthChoicesFirst - Duration: 00:32s - Published 5 days ago Heather Low, PMA, Professeure certifié, discute pilates pour la flexibilité. 0

shares ShareTweetSavePostSend Pilates et flexibilité Heather Low, PROFESSEURE CERTIFIÉE PMA, PILATES Durée: 0:32 Fait du pilates dans une studio de pilates peut vraiment contribuer à améliorer votre souplesse. L’équipement requis pour faire du pilates est conçu pour vous amener dans des positions que vous ne pourriez normalement pas prendre, en raison de sa capacité à vous soutenir et à vous offrir une légère résistance. Quiconque éprouvant des problèmes de souplesse peut tirer avantage de faire du pilates dans un studio avec un instructeur formé qui sera en mesure de l’aider à trouver une amplitude de mouvements qu’il n’aurait pas autrement.





You Might Like

Tweets about this