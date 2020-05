Sobrevuelo para honrar a personal médico Video Credit: KHSL - Published 1 hour ago Sobrevuelo para honrar a personal médico Los t-38 y el noveno Reconnaissance Wing están programados para realizar un sobrevuelo en formación. Despegarán de la base aérea de Beale a las 12 p.m. Y pasarán por las instalaciones médicas en las ciudades de Grass Valley, Yuba City, Roseville, Oroville y muchos más antes de volver a su base. 0

Sobrevuelo para honrar a personal médico Vista hacia el cielo este ábado porque habá un sobrevuelo pasando por el norte de california honrando a los trabajadores de salud. El sobrevuelo esá programado despegar se la base érea beale cerca de marysville a las 12 de la tarde y pasara sobre las instalaciones édicas de grass valley, yuba city, roseville, oroville y muchos ás antes de regresar a la base. Su usted tiene la oportunidad capturar una foto del sobrevuelo, la fuerza érea de beale quiere que los envé o los etiquete en sus videos.





