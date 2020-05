Comienza segunda fase de recuperación en el condado de Butte Video Credit: KHSL - Published 5 days ago Comienza segunda fase de recuperación en el condado de Butte Librerías, tiendas de ropa, floristerías y tiendas de deportes entre otros, ya pueden comenzar a atender clientes. Eso sí, cada negocio determinara como mejor manejar el distanciamiento social, para evitar contaminaciones. 0

shares ShareTweetSavePostSend Comienza segunda fase de recuperación en el condado de Butte El ía de hoy entramos en la segunda etapa de cuatro, en el proceso de reapertura de california del gobernador newsom. Pero el gobernador tambén le otorgo al condado de butte entrar de una manera acelerada, seún una conferencia de prensa esta mañana con autoridades del condado. Johan castellanos nos dice lo que esto significa. Asi es el condado de butte podá regresar a la actividad con ciertas restricciones ya que hemos tenido un nivel bajo y estable de contagios...sin embargo enfatizan que en vez de bajar la guardia, tenemos que tener aun mas cuidado. Ya comenó la segunda fase de reactivacón de la econoía del estado. El gobernador newsom permitio que el condado de butte entrara a una fase dos de manera acelerada. A partir del viernes, 8 de mayo, en el condado de butte las oficinas, tiendas, algunos servicios de cuidado personal (como autolavados y peluquerias de perros, manufacturan, y restaurantes con restricciones pueden regresar a sus actividades. En horas de la mañana, carol munson decidó atender clientes adentro de su boutique, aunque las reglas siguen siendo servicio solo en la banqueta. Carol munsonã owner fifth street clothing co "i'm more than happy. I never wanted to go online. I was pushed into it for survival mode but this is what i do and this is what i love". "estoy ás que feliz. Yo no queía ir a en ínea. Fui empujada a hacerlo para sobrevivir, pero esto es lo que hago y esto es lo que amo." Seún el gobernador los negocios pueden abrir pero con restricciones como, mantener el distanciamiento social, recibir rdenes solo para llevar, y usar mascaras faciales entre otras. Pero rachelle neal quien es dueña de la floristeía flowers by rachelle al sur de la ciudad, piensa que la fase dos vino un poco tarde, porque ella ya ha venido trabajando de esa forma, hace ás de un mes. "i heard that restaurants were doing this so i thought, if restaurants can do this and people who, you know, shop for your groceries can leave them in your porch, then why can't we?" "escuche que los restaurantes estaban haciendo esto entonces pené, si los restaurantes pueden hacer esto y las personas que usted sabe le compran sus íveres, pueden dejarlas en su puerta, porque nosotros no podemos?." Y mientras algunos curiosean a traés de las ventanas de los negocios, como aseguándose que siguen cerrados, otros opinan. Oscar raírez "pues mientras como digo este el curb side y el delivery pues esá bien. Ya é que se esá afectando muchos businesses pero la pura verdad, es la salud de uno you know." Aónimo "creo que debeían acelerar ás ápido porque no veo el movimiento de tanto problema con la epidemia en esta regón" pero a pesar que lo pueden hacer, no todos esán abriendo tan ápido. Muchos prefieren tomarse su tiempo, pero lo cierto es que no todos los negocios se pueden dar el lujo de esperar. ### íderes del condado de butte reafirmaron que los gimnasios, piscinas y salones de belleza de todo tipo todaía no pueden abrir. Tambén que los restaurantes tendán nuevas medidas de funcionamiento el ía martes para determinar si pueden aceptar comensales.





