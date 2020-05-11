New cases pop up of mysterious illness threatening children

'PEDIATRIC MULTI SYSTEMINFLAMMATORY SYNDROME' ANDDOCTORS SAY IT'S POSSIBLYLINKED TO THE CORONAVIRUS.AT LEAST FIVE DEATHS ARE NOWUNDER INVESTIGATION.THERE ARE NO REPORTED CASESHERE IN NEVADA.BUT IN NEW YORK-- 14 YEAR OLDJACK MCMORROW IS BACK HOMEAFTER SPENDING 10 DAYS IN THEHOSPITAL RECOVERING.ONCE I ACTUALLY STARTED FEELINGSICK, I HAD SWOLEN LYMPH NODESANDI GOT A HEADACHE AND IT WENTDOWNHILL FROM THEREDOCTORS URGE PARENTS TO BE ONTHE LOOKOUT FOR A PERSISTENTFEVER, STOMACH AND RASHSYMPTOMS.TAKE A LOOK AT THIS FRIGHTENINGIMAGE