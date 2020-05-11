Avoiding money mistakes
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Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:53s - Published
Avoiding money mistakes
One of the co-founders of the financial education platform CentSai Inc.
Says many people are making the mistake of thinking they will be able to go back and get their old jobs.
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Avoiding money mistakes
FURTHER THESE DAYS...AND SOME PEOPLE ARE TAKING BIGRISKS AND MAKING MISTAKES.ONE OF THE CO-FOUNDERS OF "CENTSAI"...A FINANCIAL EDUCATION PLATFORMSAYS...A LOT OF PEOPLE ARE MAKING THEMISTAKE OF THINKING THEY'' BEABLE TO GO BACK TO THEIR OLDJOBS.ARINDAM NAG CHIEF EXECUTIVE,CENTSAI: COMPANIES IN AMERICA,THEY'RE NOT OBLIGED TO HIRE YOUBACK UNLESS IT'S WRITTEN IN ACONTRACT.THEY'RE NOT OBLIGED TO PAY YOUBACK THE SAME SALARY.SO DON'T TAKE ANYTHING FORGRANTED.THE FINANCIAL SITE...NERD WALLET SAYS - PEOPLE AREALSO OVERSPENDING IN AREASWHERE THEY DON'T NEED TO...FOR EXAMPLE - HOARDING ANDBUYING TOO MUCH OF CERTAINITEMS THEY DON'T NEED.FINANCIAL EXPERTS SAY - ONE OFTHE MOST IMPORTANT THINGS WE'VELEARNED FROM THIS CRISIS - ISTHE IMPORTANCE OF HAVING ANEMERGENCY SAVINGS ACCOUNT...AND HOW ITS IDEAL TO HAVE ONETHAT HAS SIX TO 12 MONTHS' OFWORTH OF LIVING EXPENSES.RIGHT NOW - FOR JOBSEEKERS - OPPORTUNITIES ARESLIM - BUT - ITS STILL