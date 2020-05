Tendremos una semana húmeda y fría Video Credit: KHSL - Published 9 hours ago Tendremos una semana húmeda y fría Modelos pronostican lluvias moderadas para inicios de la semana. Hacia el jueves escampara, pero otro sistema nos traerá más lluvias para el fin de semana. 0

frente fío nos trae lluvias esta noche para el ía martes lluvias moderadas en el valle habá un aumento de las áfagas de viento posibles tormentas eéctricas en shasta y tehama. Se acumularan algunas pulgadas de nieve el martes en la noche sobre los pocos ás altos para el mércoles lluvias ligeras brisa menos fuerte temperaturas bajan ás estaá fresco.





