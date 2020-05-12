EDC Las Vegas virtual rave-a-thon
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Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:34s - Published
EDC Las Vegas virtual rave-a-thon will stream May 15 to 17 as a charity event.
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EDC Las Vegas virtual rave-a-thon
E-D-C IS GOING DIGITAL!EVENT ORGANIZERS WILL BEPUTTING ON....AN UNPRECEDENTED LIVESTREAMEVENT...CALLED...THE LAS VEGAS VIRTUALRAVE-A-THON!
IT IS SET TO TAKEPLACE.....DURING THE FESTIVAL'S ORIGINALDATES...MAY -15-TH THROUGH THE -17-TH.PROCEEDS FROM THE EVENT WILL GOTO HELP DANCE MUSIC FANS...IMPACTED BY THE COVID-19 HEALTHCRISIS.THE IN-PERSON FESTIVAL...WILL STILL TAKE PLACE AT LASVEGAS MOTOR SPEEDWAY...DURING IT'S NEW DATES...OF OCTOBER 2ND THROUGH THE4TH.A LOT OF US ARE TRYING TO MAKEOUR DOLLARS....GO A LITTLE FURTHER.