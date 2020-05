EDC Las Vegas virtual rave-a-thon Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:34s - Published 5 days ago EDC Las Vegas virtual rave-a-thon will stream May 15 to 17 as a charity event. 0

shares ShareTweetSavePostSend EDC Las Vegas virtual rave-a-thon E-D-C IS GOING DIGITAL!EVENT ORGANIZERS WILL BEPUTTING ON....AN UNPRECEDENTED LIVESTREAMEVENT...CALLED...THE LAS VEGAS VIRTUALRAVE-A-THON! IT IS SET TO TAKEPLACE.....DURING THE FESTIVAL'S ORIGINALDATES...MAY -15-TH THROUGH THE -17-TH.PROCEEDS FROM THE EVENT WILL GOTO HELP DANCE MUSIC FANS...IMPACTED BY THE COVID-19 HEALTHCRISIS.THE IN-PERSON FESTIVAL...WILL STILL TAKE PLACE AT LASVEGAS MOTOR SPEEDWAY...DURING IT'S NEW DATES...OF OCTOBER 2ND THROUGH THE4TH.A LOT OF US ARE TRYING TO MAKEOUR DOLLARS....GO A LITTLE FURTHER.





You Might Like

Tweets about this Gordon Goldberg Just posted a video @ EDC Las Vegas: Virtual Rave-A-Thon https://t.co/AFXRsjyFIh 3 minutes ago Gordon Goldberg Just posted a video @ EDC Las Vegas: Virtual Rave-A-Thon https://t.co/BJjjaL1VIM 3 minutes ago Doja Ozzy EDC Las Vegas Virtual Rave-A-Thon https://t.co/pwSKjPnCQJ via @YouTube 16 minutes ago 🦋🌸🦋🌸⌘舞華姫⌘🌸🦋🌸🦋 RT @i_oofficial: EDC LAS VEGAS VIRTUAL RAVE-A-THON TONIGHT 12:30AM PST @EDC_LasVegas @insomniacevents https://t.co/RjWtW7Ujwz 16 minutes ago ♻️CB™❄️ RT @EDMManiac: VALENTINO KHAN HOLY SHIT EDC LAS VEGAS VIRTUAL-RAVE-A-THON #EDCLV #VirtualEDC #VirtualRaveAThon @edc_lasvegas @pasqualerote… 17 minutes ago joabe EDC Las Vegas Virtual Rave-A-Thon #RaveRecovery #EDCLV https://t.co/hMlasrJqZj via @YouTube 21 minutes ago 𝑝 EDC Las Vegas Virtual Rave-A-Thon https://t.co/h2STguT5ZA via @YouTube 31 minutes ago Abraham EDC Las Vegas Virtual Rave-A-Thon https://t.co/sZxUj3wgUU via @YouTube looking forward to listening to @BennyBenassi today 😎 35 minutes ago