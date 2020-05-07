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Back to the Future reunion

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:44s - Published
Back to the Future reunion
Back to the Future reunion for Project Hope fundraiser.
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Back to the Future reunion

MARTY!" "NO, IT CAN'T BE!

IJUST SENT YOU BACK TO THEFUTURE!" "I KNOW YOU DID SENDME BACK TO THE FUTURE, BUT I'MBACK!

I'M BACK FROM THEFUTURE!" "GREAT SCOTT!"JOSH GAD'S LATEST ONLINE MOVIEREUNION IS "BACK TO THEFUTURE,"AS MICHAEL-J FOX, CHRISTOPHERLLOYD, LEA THOMPSON, AND MOREOF THE TRILOGY'S STARS ANDCREATORS GOT TOGETHER VIAVIDEO-CONFERENCE THE MUSICIANHUEY LEWIS WAS EVEN THERE!

IT'SALL TO SUPPORT THE HUMANITARIANRELIEF ORGANIZATION "PROJECTHOPE." YOU CAN FIND THEENTIRE REUNION ON GAD'SYOU-TUBE CHANNEL.RIGHT NOW WE ARE WORKING ONALL-NEW STORIES FOR 13 ACTIONNEWS LIVE AT 3-



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