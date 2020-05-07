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Working from home could last longer than the pandemic

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:46s - Published
Working from home could last longer than the pandemic

Working from home could last longer than the pandemic

Tuesday morning, employees at Twitter learned they are now allowed to work from home, forever.

What about Western New Yorkers who normally work in offices?

Is a permanent switch to remote working something that could work for them?

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Working from home could last longer than the pandemic

A LOT OF US HAVEBEEN WORKING FROMHOME THESE LASTFEW WEEKS.AND IN SOME PLACES-- THAT MIGHT BE THECASE EVEN ONCETHINGS GET BACK TONORMAL.JEFF RUSACK LOOKSAT WHAT LOCALOFFICES MIGHT LOOKLIKE WHEN WE GETBACK TO WORK.TUESDAY MORNING,EMPLOYEES ATTWITTER LEARNEDTHEY ARE NOWALLOWED TO WORKFROM HOMEFOREVER.OR IN TWEET FORM...FOR-EV-ER.BUT WHAT ABOUTWESTERN NEWYORKERS WHONORMALLY WORK INOFFICES?IS THIS SOMETHINGTHAT COULD WORKFOR THEM?THE MARTIN GROUPALREADY ALLOWEDREMOTE WORKBEFORE THEPANDEMIC..AND, OBVIOUSLY,THAT'S ONLY WAYTHEY WORK NOW.THE ABILITY TO USEZOOM OR MICROSOFTTEAMS, OR SLACK, OROTHERS IT ALLOWSTHAT WORKFLOW TOREALLY HAPPEN SOPEOPLE ARE A LITTLEBIT MORE TRUSTING OFTHIS WORK FROMHOME SCENARIO.HEATHER, I'M WORKINGON IT.

I'LL GET THESTORY TO YOU.

ONETHING EMPLOYERS AREGOING TO BE WORRIEDABOUT ISPRODUCTIVITY.SO FAR, THE MARTINGROUP IT'S BEENGREAT.

BUT IF THEYREMAIN REMOTE FORA LONG TIME.

DOESTHE PRODUCTIVITYSTAY GREAT?THE BIG QUESTIONTHAT WILL BE ON A LOTOF PEOPLE'S MINDS IS,AND CERTAINLY ONOUR MIND, WILL BE,SORT OF, WILL THEWORK FROM HOMEPRODUCTIVITY STAY ASHIGH AS IT IS NOW?ONCE THEWORKFORCE MOVESBACK TO A PHYSICALLOCATION.AND IF PEOPLE CANWORK FROM HOME SOEASILY..

HOW BADLYWILL OFFICE SPACE BENEEDED.

A DIFFICULTAND COSTLYQUESTION FOR SOMETO CONSIDER.BUT FOR THE MARTINGROUP..

THERE'S NOPLACE LIKE HOME...OR WORK.WE HAVE A GREATSPACE RIGHT ON MAINSTREET IN DOWNTOWNBUFFALO.

IT'S ACOMMITMENT WE'VEMADE BECAUSE WEBELIEVE IN THE CITY.WE DEFINITELY WANTTO BE BACK THEREAND BE ACTIVE.THIS PANDEMIC WILLCHANGE THINGS.FOR TWITTER..

IT'SFOR-EV-ER.FOR OTHERCOMPANIES..

IT'S AQUESTION ONLY THEYCAN ANSWER.JEFF RUSACK.

7 EWN.




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