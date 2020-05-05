Cases Of Mysterious Illness In Children Linked To COVID-19 Continue To Grow
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Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 02:18s - Published
Stephanie Stahl reports.
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Cases Of Mysterious Illness In Children Linked To COVID-19 Continue To Grow
OVER WILLINGBORO, MT.
HOLLY,VOORHEES AND BROWNS MILLSTODAY.CASES OF RARE ANDMYSTERIOUS SYNDROME INCHILDREN LINKED TO COVID-19CONTINUE TO GROW AND BECOMEDEADLY IN NEW YORK.THE CDC IS PREPARING TORELEASE ALERT THAT'S EXPECTEDTO BETTER IDENTIFY THATSYNDROME.HEALTH REPORTER STEPHANIESTAHL HAS THE UPDATE AND MOREON WHAT'S HAPPENING LOCALLY.HI, STEPHANIE.WELL, JEST, A THISINFLAMMATORY SYNDROME IS BEINGREPORTED IN HOSPITALS INPENNSYLVANIA, NEW JERSEY, ANDDELAWARE.IT IS CAUSING ORGAN FAILURE INCHILDREN, WHO HAVE HADCOVID-19 AND OTHERCOMPLICATIONS SIMILAR TO WHATHAPPENS WHEN KAWASAKI DISEASE.THE PENNSYLVANIA HEALTHDEPARTMENT LOOKING TO COLLECTDATA SENT THIS LETTER TODOCTORS AND HOSPITALS ABOUTWHAT'S BEING CALLED PEDIATRICMULTI SYSTEM INFLAMMATORYSYNDROME, THAT'S LINKED TOCOVID-19.THESE CHILDREN ARE VERYILL.OFTEN REQUIRING INTENSIVECARE.WHILE PENNSYLVANIA DOESN'THAVE OFFICIAL COUNT YET, NEWJERSEY DOES.THE THIS MORNING, WERECEIVED SEVEN MORE REPORTSFOR TOTAL OF 18.FOUR EVERY THOSE NEW JERSEYCASES TESTED POSITIVE FORCOVID-19, ADDITIONAL RESULTSARE PENDING, THE NEWLYIDENTIFIED SYNDROME ISCHARACTERIZED BY PERSISTENTFEVER, SKIN RASHES, SWELLING,AND POOR ORGAN FUNCTION,SYMPTOMS SIMILAR TO KAWASAKIDISEASE.SO THERE WILL BE MOREREPORTING ON THAT.IT WAS FIRST REPORTED BYNEW YORK OFFICIALS, WHERETHERE ARE NOW 82 CONFIRMEDCASES, NATIONWIDE, THERE AREMORE THAN 130 CASES,HOSPITALS, IN 14 STATES, ANDDC SAY THEY'VE TREATEDPATIENTS.I CAN'T TELL YOU WE AREAREN'T CONCERNED ABOUT IT, ITDOESN'T APPEAR THAT THIS ISCOMMON COMPLICATION, IT IS ACOMPLICATION WHICH CLEARLY CANBE SERIOUS.ONE MINUTE HE WAS FINE, ANDTHE NEXT MINUTE IT IS LIKE HEWOKE UP WITH THIS WEIRDSTRANGE FEVER.SARAH GARCIA SAYS HER SON,NOLAN'S HEALTH WENT DOWNHILLFAST.DOCTORS DISCOVERED HISCORONARY ARTERIES WEREENLARGED, SIGN OFTENASSOCIATED WITH KAWASAKIDISEASE, AND THEN HE TESTEDPOSITIVE FOR COVID-19.IT WASN'T TYPICAL WHAT YOUARE THINKING COVID SYMPTOMS.IT WASN'T A COUGH.WAIST NOT HAVING HARD TIMEBREATHING.NOW, HEALTH OFFICIALS DON'TKNOW WHAT MAKES CHILDREN MORESUSCEPTIBLE TO THE SYNDROME.HOW LONG IT TAKES TO DEVELOP,OR ITS EXACT CONNECTION TO