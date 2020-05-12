New program helps local workers get paid
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Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:41s - Published
New program helps local workers get paid through layoff aversion program.
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New program helps local workers get paid
WILL CONTINUE TO GET PAID -THANKS TO A NEW PROGRAM.IT'S CALLED THE LAYOFF AVERSIONPILOT - AND IT WAS DEVELOPED BYWORKFORCE CONNECTIONS -SOUTHERN NEVADA'S LOCALWORKFORCE DEVELOPMENT BOARD.THE PROGRAM USES 344-THOUSANDDOLLARS FROM DETR...ALONG WITH A 100-THOUSANDDOLLAR DONATION FROM BANK OFNEVADA...TO HELP MORE THAN 60 SMALLBUSINESSES CONTINUE PAYINGTHEIR EMPLOYEES.HERE'S HOW IT WORKS -EMPLOYERS ARE REIMBURSED UP TO50 PERCENT OF AN EMPLOYEE'SWAGES FROM APRIL 20TH TO JUNE30TH.EACH EMPLOYER CAN GET UP TO 16-HUNDRED DOLLARS FOR EACHEMPLOYEE - FOR UP TO FIVEEMPLOYEES.TONIGHT AT SIX O CLOCK, WE'LLHAVE A FULL BREAKDOWN OF THEPROGRAM RIGHT HERE ON 13 ACTIONNEWS.LET'S GO TO 13 FIRST ALERT