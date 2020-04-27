Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Nursing school graduates ready to fight COVID-19

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:31s - Published
Nursing school graduates ready to fight COVID-19
Trocaire College nursing graduates celebrate graduation virutally.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

A YOUNG WOMANFROM WESTERN NEWYORK TOOK A BIGSTEP INTO THE WORLDOF NURSING.SHE HOPED TO TAKETHAT STEP ON ASTAGE ATGRADUATION -- BUTTHAT JUST WAS NOTPOSSIBLE.JEFF RUSACK SHOWSUS HOW FRIENDS ANDCOMMUNITY MEMBERSHELPED MAKE UP FORIT.GRADUATIONS WILLLOOK LIKE THIS, THISYEAR.VIRTUAL.OVER ZOOM.CERTAINLY NOT THEPOMP ANDCIRCUMSTANCESTUDENTS WEREEXPECTING.IT'S SOMETHING I LOOKFORWARD TO MYENTIRE LIFE,GRADUATING COLLEGE,A HUGE MILESTONE.BUT WE JUST KIND OFHAD TO ROLL WITH ITAND GO WITH IT.RACHEL MARACLEGRADUATED FROMTROCAIRE COLLEGEWEDNESDAY.SHE WAS ONE OFDOZENS AND IS NOW AREGISTERED NURSE.GETTING READY TO DOWHAT SHE LOVES IN ATIME WHERE HEREXPERTISE IS NEEDEDMORE THAN EVER.WELL, IT'S REALLYAMAZING I ACTUALLYALREADY WORK AT THEVA ON A COVID FLOORSO IT'S ACTUALLY BEENCRAZY GOING INTO ITLIKE THIS.

BUT IT'SALSO BEEN REALLYAMAZING.

I'M ACTUALLYREALLY LUCKY TO HAVEALL THESE PEOPLEAROUND ME ANDEVERYONE I WORKWITH SUPPORTING ME.HER FAMILY ANDFRIENDS COULDN'TLET HER GRADUATEWITHOUT A LITTLECELEBRATION.THEY LINED HERSOUTH BUFFALOSTREET AND MADESURE SHE KNOWSSHE'S LOVED ANDAPPRECIATED.I HAD NO IDEA.

IT WASSUCH A SHOCK.NURSES, DOCTORS...ALL IN THE MEDICALFIELD ARE ON THEFRONT LINE OF THISVIRUS.AND THE NOW..THERE'S A NEWROUND OFGRADUATES..

READYTO TO TAKE ON THEFIGHT.JEFF RUSACK 7 EWN.FRIENDS, FAMILY ANDFIRST RESPONDERSSHOWED THEIRSUPPORT FOR A MANWHO HAS COACHEDTHOUSANDS OFYOUNG MEN OVFRONT LINE OF THISVI




You Might Like


Tweets about this

UTRGVconted

UTRGV Continuing Ed RT @UTRGVNewsroom: The 166 students graduating from the UTRGV School of Nursing this spring are entering the workforce ready to face and ta… 3 days ago

UTRGVNewsroom

Newsroom at UTRGV The 166 students graduating from the UTRGV School of Nursing this spring are entering the workforce ready to face a… https://t.co/Bdg4w1T06Y 3 days ago


Related videos from verified sources

Nursing graduates have a car procession for their pinning ceremony [Video]

Nursing graduates have a car procession for their pinning ceremony

The fight against the COVID-19 pandemic is about to get a boost from Wake Tech Community College. Sixty-four soon-to-be graduates of Wake Tech's Martha Mann Smith School of Nursing will be able to..

Credit: Localish     Duration: 01:50Published
Some UMD nursing students could graduate early to help fight COVID-19 [Video]

Some UMD nursing students could graduate early to help fight COVID-19

Some students at the University of Maryland School of Nursing could be graduating a bit early to help in the fight against the COVID-19 pandemic.

Credit: ABC 2 News WMAR     Duration: 02:11Published