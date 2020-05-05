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Ida B's Table says "We're Open for Business!"

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:52s - Published
Ida B's Table says 'We're Open for Business!'
Ida B's Table says "We're Open for Business!"
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Ida B's Table says "We're Open for Business!"

GOOD MORNING TO IDA B'S TABLEON HOLLIDAY STREET, RIGHT NETO THE JFX.

THANKS FOR THESHOUT OUT.

THERE'S ARE A LOTOF LOCAL BUSINESSES THAT NEEDYOUR SUPPORT RIGHT NOW.

GO TOWMAR 2 NEWS DOT COM SLASHOPEN.

IF YOU WANT TO SAY GOODMORNING MARYLAND, SEND US YOURSHOUT OUT TO LAUREN DOT COOKAT WMAR DOT COM.RIGHT NOW━ AT LEAST EIGHTVERSIONS OF A CORONAVIRUSVACCINE ARE BEING DEVELOPED.MEDICAL EXPERTS SAY ONE OFTHOSE COULD BE READY BY LATEFALL OR EARLY THIS WINTER.THOUSANDS OF PEOPLE AREVOLUNTEERING FOR TRIAL RUNS.TH




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