shares ShareTweetSavePostSend Concejo de Paradise remueve título de vice alcalde a Mike Zuccolillo Municipal de paradise voto para remover a mike zuccolillo de su cargo como vice alcalde. Esto en consecuencia de ser arrestado por enviar mensajes de texto inapropiados e iágenes explicitas a quien el cría era una muchacha, de 16 años de edad. La oficina del alguacil del condado de butte comenó a investigar en febrero de este año, despés de que una persona presenó esas acusaciones. El concejo voto anoche tres a dos para que steve crowder tome el ítulo de vice alcalde de paradise. Zuccolillo permanece solo como miembro del concejo. ###





