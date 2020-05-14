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Local community remembers Bayshore volunteer firefighter

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:49s - Published
Local community remembers Bayshore volunteer firefighter

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Volunteer firefighter Dwight Henry passed away last week after a medical emergency.

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Local community remembers Bayshore volunteer firefighter

FILING A COMPLAINT WITH THESTATE INSURANCE COMMISSION.FORTUNATELY, NOFORTUNATELY, NO FIREFIGHTERSHAVE BEEN SERIOUSLY INJURED ORKILLED IN THE FIRES IN SOUTHWESTFLORIDA, BUT WHEN A LOSS DOESHAPPEN IN THE FAMILY, THECOMMUNITY COMES OUT TO MOURN.WE SENT SKYFOX OUT TO LOOK OVERTHE FUNERAL PROCESSION FORBAYSHORE VOLUNTEER FIREFIGHTERDWIGHT HENRY, WHO PASSED AWAYLAST WEEK AFTER A MEDICALEMERGENCY.YOU CAN SEE A STRING OF CARSFOLLOWING THE PROCESSIONAL.HIS MEMORIAL SERVICE WAS HELDEARLIER TODAY AT THE LEE CIVICCENTER.HENRY SERVED THE CITIZENS OFBAYSHORE FOR 15 YEARS.

HISFELLOW FIREFIGHTERS SAY HE




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Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 00:41Published