Local community remembers Bayshore volunteer firefighter
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Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:49s - Published
Local community remembers Bayshore volunteer firefighter
Volunteer firefighter Dwight Henry passed away last week after a medical emergency.
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Local community remembers Bayshore volunteer firefighter
FILING A COMPLAINT WITH THESTATE INSURANCE COMMISSION.FORTUNATELY, NOFORTUNATELY, NO FIREFIGHTERSHAVE BEEN SERIOUSLY INJURED ORKILLED IN THE FIRES IN SOUTHWESTFLORIDA, BUT WHEN A LOSS DOESHAPPEN IN THE FAMILY, THECOMMUNITY COMES OUT TO MOURN.WE SENT SKYFOX OUT TO LOOK OVERTHE FUNERAL PROCESSION FORBAYSHORE VOLUNTEER FIREFIGHTERDWIGHT HENRY, WHO PASSED AWAYLAST WEEK AFTER A MEDICALEMERGENCY.YOU CAN SEE A STRING OF CARSFOLLOWING THE PROCESSIONAL.HIS MEMORIAL SERVICE WAS HELDEARLIER TODAY AT THE LEE CIVICCENTER.HENRY SERVED THE CITIZENS OFBAYSHORE FOR 15 YEARS.
HISFELLOW FIREFIGHTERS SAY HE