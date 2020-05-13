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Gyms set re-open in Arizona

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 01:54s - Published
Gyms set re-open in Arizona
What you can do to stay safe while you get a workout at the gym
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Gyms set re-open in Arizona

WHILE NOT ALL OF THEM HAVEDONE SO -- ONES THAT AREOPENING -- ARE TAKING STEPS TOMAKE SURE MEMBERS ARE STAYINGSAFE.

NINE ON YOUR SIDE'SROGELIO MARES SPOKE WITH PIMACOUNTY'S CHIEF MEDICAL OFFICER-- ABOUT HOW YOU CAN PROTECTYOURSELF WHILE WORKING OUT.BEFORE -- ALL YOU NEEDED TOBRING TO THE GYM WAS A GOODPAIR OF SNEAKERS AND THE WILLTO WORKOUT.

SOT WE ARERECOMMENDING THAT PEOPLE WEARCLOTH MASKS.

02SEC PIMACOUNTY'S CHIEF MEDICAL DOCTOR-- DR. FRANCISCO GARCIA -- ISRECOMMENDING CUSTOMERS WEAR ATLEAST A MASK WHEN GYM'S OPENBACK UP AGAIN.

KGUN 9 REACHEDOUT TO A SOME GYM CORPORATIONSABOUT WHAT MEASURES THEY'LLTAKE AFTER RE- OPENING.

PLANETFITNESS SAYS THEY WILL'EXECUTE A THOUGHTFUL ANDPHASED REOPENING APPROACH.'USE ENHANCED SANITATION ANDCLEANLINESS POLICIES ANDPROCEDURES AS PHYSICALDISTANCING MEASURES.

CHUZEFITNESS PROVIDED PHOTOS THEYSAY SHOWCASE THE CLEANINGMEASURES BEING TAKEN.

THEYALSO STRONGLY ENCOURAGEMEMBERS TO WEAR FACE MASKS ANDTELL KGUN9 THEIR 24-HOURLOCATIONS WILL CLOSE ATMIDNIGHT TO PERFORM DEEPCLEANING AT THEIR FACILITIES.SOT THEY CAN MODIFY THEIRMEMBERSHIP POLICIES TO ALLOWSTUFF LIKE THIS.

05SEC DR.GARCIA SAYS WHILE THE COUNTYISN'T ENFORCING SAFETYMEASURES -- GYMS CAN DO IT ONTHEIR OWN.

SOT WE WANT TO MAKESURE THAT THERE'S ADEQUATESIGNAGE THAT REMINDS PEOPLETHAT IF YOU ARE SICK, IF YOUARE IN 'HIGH RISK' GROUP, IFYOU ARE OVER THE AGE OF 65,YOU PROBABLY SHOULD BEAVOIDING THESE SOCIALINTERACTIONS.

12SEC SOT MAKINGSURE THAT THE MACHINES AND THEOTHER EQUIPMENT IS SANITIZEDPERIODICALLY ESPECIALLY AFTEREACH USE.

10SEC SOT WHAT ABOUTLIMITING HOW MANY PEOPLE CANWALK INTO A GYM?

AND I THINK,AGAIN, THAT'S PART OF WHAT THESTRATEGY HERE IS.

WE'VE SAIDTHAT YOU REALLY, PROBABLY NEEDTO REDUCE YOU CAPCITY, INDOORCAPACITY, BY 50- PERCENT.ROGELIO MARES -- KGUN9 ON YOURSIDE.RESTAURANTS -- ARE FIGURINGOUT HOW TO RE-OPEN WHILE




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kennyoliverdj

#1 Covid-19 expert Whoever is in Arizona and has LA Fitness/ Esporta Fitness. The gyms open at 6am on Monday. You’re welcome 3 hours ago

the_real_pruitt

Trent “The Oracle” Pruitt I have to wear a mask into the store but homies on my Snapchat and IG stories in Arizona are raging at the bars and… https://t.co/nugF6EOjtw 3 hours ago

sicko_el

Uncle El SickO RT @azcentral: Live updates as gyms, restaurants, park amenities and more open across metro Phoenix on Saturday. https://t.co/UJBX67KZDq 6 hours ago

azcentral

azcentral Live updates as gyms, restaurants, park amenities and more open across metro Phoenix on Saturday. https://t.co/UJBX67KZDq 6 hours ago

az_supps

Performance Supplements Az When the pre workout kicks in now that the gyms are open! 💨🚀 “Autobots Lets Roll Out!” #gymsopen #preworkout… https://t.co/EKsnjdOdOZ 12 hours ago

briskwalk

Mx. Brian Latimer RT @NBCNewsNow: Restaurants, gyms and water parks are all open in Arizona today as its stay-at-home order expired - one day after the state… 17 hours ago

TaylorOsten

Taylor @erickstevens82 Gyms in Arizona are already open 🤦‍♂️ 1 day ago

kevinki14085790

kevin king @Duceydooche when will all gyms specifically planet fitnesses open up in Arizona 1 day ago


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