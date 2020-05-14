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Erie County Senior Services programs available

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 02:46s - Published
Erie County Senior Services programs available
Erie County Senior Services programs available
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Erie County Senior Services programs available

MAKE OUR SALON YOUR SALON.Mel: WELCOME BACK TO AM BUFFALO.ERIE COUNTY SENIOR SERVICES NEWPARTNERSHIP IS A GREAT RESOURCEIF YOU NEED HELP PICKING UPGROCERIES OR GETTING A LIFTSOMEWHERE, FIND OUT MORE ABOUTTHAT RIGHT NOW.DAVID, HOW HAVE ERIE COUNTYSENIORS BEEN HELPING PEOPLEDURING THE PANDEMIC?




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Erie County Department of Health RT @ECSeniorSvcs: Commissioner David Shenk on AM Buffalo reminding you that Erie County Senior Services is here for you! Call us today at 8… 4 days ago

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Cassandra Carr is mad as hell RT @akepps: Part Two of my Buffalo Streets Talk is up now. Thanks to Erie County Senior Services for making these possible. Enjoy! http… 1 week ago

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