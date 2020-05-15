Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Financial Focus for May 15, 2020

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:44s - Published
Financial Focus for May 15, 2020

Financial Focus for May 15, 2020

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

Financial Focus for May 15, 2020

SP500 UP 11,AND GAMING...BOYD UP THREE PERCENT.CAESARS UP ALMOST TWO PERCENTMGM UP TWO PERCENT,LAS VEGAS SANDS DOWN TWOPERCENT, WYNN DOWNSLIGHTLY, RED ROCK RESORTS UPALMOST THREE PERCENT,ON-LINE SHOPPING IS BACK.....FOR T-J MAXX AND MARSHALLS.BUT...YOU'LL HAVE TO BE QUICK....TO MAKE YOUR PURCHASESTHE SITES ARE ONLYALLOWING.....A CERTAIN AMOUNT OFTRANSACTIONS...EACH DAY.SOME SHOPPERS HAVE REPORTED THESITES ARE GETTING MAXED OUTPRETTY EARLY .SOMETIMES EVEN RIGHT....AFTER MIDNIGHT.THE COMPANY'S PRESIDENT DIDN'TSAY....WHY THEY'RE LIMITING....WEBSITE SALES.NEXT AT 630!

INSURANCECOMPANIES.



Recent related news from verified sources

Financial fallout the focus as health crisis abates

While there’s increasing optimism that we have avoided a catastrophic health disaster, the economic...
The Age - Published

Matador Mining outlines strong progress at high-grade Canadian gold project during virtual conference

Matador Mining Ltd (ASX:MZZ) executive director Adam Kiley outlined the company’s progress at its...
Proactive Investors - Published


You Might Like


Tweets about this


Recent related videos from verified sources

Equity indices slip amid selling pressure in auto, financial sectors [Video]

Equity indices slip amid selling pressure in auto, financial sectors

Equity benchmark indices traded lower during early hours on Friday as selling pressure built up in auto and financial sectors. A day earlier, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had unveiled..

Credit: ANI     Duration: 01:03Published
Financial Focus for May 14, 2020 [Video]

Financial Focus for May 14, 2020

In today's Financial Focus, we have a check of the stock market and the stocks with ties to Las Vegas.

Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas     Duration: 01:01Published