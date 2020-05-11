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UPS and COVID-19

Video Credit: KGUN, Tucson, AZ - Duration: 02:39s - Published
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UPS and COVID-19

WORKER'S UNION -- ASKING FORCHANGES.

THAT'S BECAUSE OFCOVID-19 CASES AT THESILVERLAKE FACILITY, NINE ONYOUR SIDE INVESTIGATIVEREPORTER SHAWNDREA THOMAS HASTHE LATEST.

SOQ TRT 2:25SHAWNDREAMORE PEOPLE AREORDERING WHAT THEY NEED ONLINEBECAUSE OF THE CORONAVIRUSOUTBREAK..BUT WHAT IF THOSEPACKAGES DON'T COME ON TIME.

ISPOKE TO CUSTOMERS WHO SAY THECOMPANY IS HAVING SOME MAJORISSUES.

SOT "THE AMOUNT OFWORK ON THESE GUYS RIGHT NOWIS LIKE A PEAK SEASON IN MAY,"ACCORDING TO--- TEAMSTERSLOCAL 104 U-P-S WORKERS HAVEBEEN IN TALKS WITH WITH UPS ONA DAILY BASIS SINCE FEBRUARYTO RESOLVE COVID-19 SAFETYISSUES ON SITE.

AND UNIONLEADERS SAY THERE ARE CASES ATTHE MAIN HUB ON EASTSILVERLAKE IN TUCSON..

BUTTHEY WOULD NOT SAY HOWMANY--BUT WE ARE TOLD THEREARE BETWEEN 4 TO 500 PEOPLEWORKING AT THE SITE.

SOT-"THERE'S NO SPEAKING OFSTRIKING OR ANYTHING ALONGTHOSE LINES WE'VE BEENEXTREMELY BUSY AND INUNDATED,"KGUN 9 SPOKE TO CUSTOMERS WHOSAY THEIR PACKAGES ARE ATLEAST 1 TO 2 WEEKS LATE.SHANDI PEDONE SAYS SHE WENT TOPICK UP HER 3- THOUSAND DOLLARMEDICATION THAT WAS SUPPOSEDTO REFRIGERATED.

BUT WHEN SHEGOT IT --- IT WAS WARM ANDUNUSABLE -- SHE SAYS THISPICTURE SHOWS IT ON THE FLOORAT THE HUB- WHEN SHE PICKED ITUP-- AS FOR PAULA SWINDLE--SHE SAYS HER PACKAGE OF KNIVESIS MORE THAN A WEEK LATE..

ANDTHEY'VE BEEN IN TUCSON FORDAYS.

THESE POSTS ON THE NEXTDOOR APP SHOW OTHERS WHO HAVETHE SAME PROBLEM.

SOT "IF THEYNEED TO HIRE MORE PEOPLE THEYSHOULD DO THAT OR CALL PEOPLETELL THEM TO COME TO THE HUBBECAUSE WE'RE HAVING PROBLEMSDELIVERING," SOT "YOU CANSET-UP A CURBSIDE PICKUP THELOCATION I WENT TO HAS A LARGEPARKING LOT YOU CAN DESCRIBEYOUR VEHICLE HAVE THEM TAKETHE PACKAGES OUT," KGUN 9CALLED U-P- S ABOUT THESITUATION AND GOT A RESPONSETHAT SAYS IN PART- "IF THEREIS A CONFIRMED CASE OFCOVID-19, WE UNDERTAKE TWO BIGEFFORTS.

FIRST, COMMUNICATINGWITH CO-WORKERS.

SECOND,MAKING SURE THE FACILITY ISCLEANED BEFORE THE WORK AREAIS USED AGAIN" THE UNION SAYSTHEY'RE CONTINUING TO MAKEADJUSTMENTS WITH SOCIALDISTANCING AND CLEANING --TOKEEP WORKERS AND THE PUBLICSAFE.--- ON SITE TESTING INTHE FUTURE-- MIGHT ALSO BEPART OF THE MIX.

SOT "THE PPEIS THERE WERE PROVIDING THEMASKS THE GLOVES.

WE DON'TWANT WORKERS COMING IN SICK.THAT MEANS LESS PEOPLESOMETIMES.

BE PATIENT AND JUSTKNOW THEY'RE DOING THEIRBEST," SHAWNDREA THOMAS KGUN 9ON YOUR SIDE.THE ARIZONA DEPARTMENT OFHEALTH SERVICES IS EXTENDINGTH



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