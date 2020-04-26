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Tropical Depression One forms off Florida's east coast

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:56s - Published
Tropical Depression One forms off Florida's east coast
Tropical Depression One has formed off the east-central coast of Florida.
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Tropical Depression One forms off Florida's east coast

DEPRESSION ONE HAS FORMED OFFTHE EAST- CENTRAL COAST OFFLORIDA.

FIRST ALERTMETEOROLOGIST JAMES WIELANDJOINS US WITH WHAT THAT MEANSFOR OUR WEATHER.

JAMES.TONIGHTA 10 PERCENT CHANCE OFSHOWERS AND THUNDERSTORMSBEFORE 8PM.

PARTLY CLOUDY,WITH A LOW AROUND 71.

LIGHTWEST WIND.

SUNDAYMOSTLY SUNNY,WITH A HIGH NEAR 88.

WEST WIND5 TO 7 MPH BECOMING SOUTH INTHE AFTERNOON.

SUNDAY NIGHTASLIGHT CHANCE OF SHOWERS ANDTHUNDERSTORMS BETWEEN 7PM AND8PM.

PATCHY FOG AFTER 3AM.OTHERWISE, PARTLY CLOUDY, WITHA LOW AROUND 71.

CALM WIND.CHANCE OF PRECIPITATION IS10%.

MONDAYA 20 PERCENT CHANCEOF SHOWERS AND THUNDERSTORMSAFTER 2PM.

PATCHY FOG BEFORE9AM.

OTHERWISE, MOSTLY SUNNY,WITH A HIGH NEAR 88.

CALM WINDBECOMING SOUTH AROUND 6 MPH INTHE AFTERNOON.

MONDAY NIGHTASLIGHT CHANCE OF SHOWERS ANDTHUNDERSTORMS BEFORE 8PM, THENA SLIGHT CHANCE OF SHOWERSAFTER 2AM.

MOSTLY CLOUDY, WITHA LOW AROUND 73.

SOUTH WINDAROUND 5 MPH BECOMING CALM INTHE EVENING.

CHANCE OFPRECIPITATION IS 20%.YOU CAN TRACK THE TROPICS-RIGHT ALONG SIDE OUR



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