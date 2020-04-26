Tropical Depression One forms off Florida's east coast
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Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:56s - Published
Tropical Depression One has formed off the east-central coast of Florida.
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Tropical Depression One forms off Florida's east coast
DEPRESSION ONE HAS FORMED OFFTHE EAST- CENTRAL COAST OFFLORIDA.
FIRST ALERTMETEOROLOGIST JAMES WIELANDJOINS US WITH WHAT THAT MEANSFOR OUR WEATHER.
JAMES.TONIGHTA 10 PERCENT CHANCE OFSHOWERS AND THUNDERSTORMSBEFORE 8PM.
PARTLY CLOUDY,WITH A LOW AROUND 71.
LIGHTWEST WIND.
SUNDAYMOSTLY SUNNY,WITH A HIGH NEAR 88.
WEST WIND5 TO 7 MPH BECOMING SOUTH INTHE AFTERNOON.
SUNDAY NIGHTASLIGHT CHANCE OF SHOWERS ANDTHUNDERSTORMS BETWEEN 7PM AND8PM.
PATCHY FOG AFTER 3AM.OTHERWISE, PARTLY CLOUDY, WITHA LOW AROUND 71.
CALM WIND.CHANCE OF PRECIPITATION IS10%.
MONDAYA 20 PERCENT CHANCEOF SHOWERS AND THUNDERSTORMSAFTER 2PM.
PATCHY FOG BEFORE9AM.
OTHERWISE, MOSTLY SUNNY,WITH A HIGH NEAR 88.
CALM WINDBECOMING SOUTH AROUND 6 MPH INTHE AFTERNOON.
MONDAY NIGHTASLIGHT CHANCE OF SHOWERS ANDTHUNDERSTORMS BEFORE 8PM, THENA SLIGHT CHANCE OF SHOWERSAFTER 2AM.
MOSTLY CLOUDY, WITHA LOW AROUND 73.
SOUTH WINDAROUND 5 MPH BECOMING CALM INTHE EVENING.
CHANCE OFPRECIPITATION IS 20%.YOU CAN TRACK THE TROPICS-RIGHT ALONG SIDE OUR