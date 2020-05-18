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Class of 2020 Senior Spotlight: Caroline Burke of Maryvale Preparatory School

Video Credit: ABC 2 News WMAR - Duration: 00:34s - Published
Class of 2020 Senior Spotlight: Caroline Burke of Maryvale Preparatory School
Class of 2020 Senior Spotlight: Caroline Burke of Maryvale Preparatory School
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HONORED THE TRADITIONAL WAY.BUT WE WANT TO MAKE SUREGRADUATES ARE RECOGNIZED!CAROLINE BURKE IS GRADUATINGFROM MARYVALE PREPARATORYSCHOOL, WHERE SHE IS CLASSPRESIDENT AND C━ CAPTAIN OFTHE VOLLEYBALL TEAM.

CAROLINEWILL BE ATTENDING BOSTONCOLLEGE.

HER PARENTS SAY THEYARE VERY PROUD OF HER.

WE'REHONORING THE CLASS OF 2020.EMAIL A PHOTO OF YOUR HIGHSCHOOL OR COLLEGE GRADUATE TOLAUREN DOT COOK AT WMAR DOTCOM.

AND WE WILL FEATURE THEMIN OUR NEWSCASTS EVERY DAY!YOU CAN ALSO SEE A PHOTOGALLERY OF ALL THE GRADUATINGSENIORS ON OUR WEBSITE WMAR 2NEWS DOT





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