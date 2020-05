Lockdown 4.0 के दौरान Delhi की सड़कों पर दौड़ी DTC बसें Video Credit: IANS INDIA - Duration: 02:30s - Published 2 hours ago Lockdown 4.0 के दौरान Delhi की सड़कों पर दौड़ी DTC बसें दिल्ली में आज से बस सेवा भी शुरू हो गई है. 21 मार्च के बाद पहली बार दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी और क्लस्टर की बसें चल रही हैं. बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से कराया जा रहा है और दो सीटों में यात्रियों एक साथ बैठने की भी अनुमति नहीं है... क्योंकि एक बस में 20 से ज्यादा यात्री एक समय पर नहीं चल सकते. 0

