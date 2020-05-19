Justin Weather 5-19

AND JUSTIN... OUR LOCAL RIVERSARE LOOKING PRETTY SWOLLEN FROMALL THISRAIN...DECREASING CLOUDS TONIGHT WITH ALOW AROUND 50.MAINLY SUNNY TOMORROW WITH AHIGH NEAR 67.MORE SUNSHINE EXPECTED THURSDAY.HIGH NEAR 72.SUN AND CLOUDS FRIDAY WITH AHIGH NEAR 73.INCREASING CLOUDS ON SATURDAY.HIGH NEAR 78.FEW SHOWERS POSSIBLE SUNDAY.HIGH NEAR 83.THUNDERSTORMS POSSIBLE MONDAYWITH A HIGH NEAR 81.ISOLATED STORMS TUESDAY; MAINLYSUNNY.
HIGH NEAR 80.A NEW STUDY SUGGESTS SIX FEET OFSOCIAL DISTANCING MAY NOT BEENOUGH ... IN