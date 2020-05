Sujeto arrestado por vandalizar vehículos en lote Video Credit: KHSL - Published 32 minutes ago Sujeto arrestado por vandalizar vehículos en lote Un hombre fue arrestado en Chico por dañar varios vehículos en un lote de autos en la avenida Park. 0

shares ShareTweetSavePostSend Sujeto arrestado por vandalizar vehículos en lote Un hombre enfrenta cargos de vandalismo por romper parabrisas de varios veículos. La poliía de chico arresto a este hombre "justin zillyette" en un concesionario de veículos en la avenida "park" el martes en la tarde. Los investigadores dicen que zillyette fue visto arrojando piedras a los parabrisas y dañando el cofre de otro autoóvil. Los daños se estiman en alrededor de mil ólares. Los oficiales dicen que ellos haían arresto a zillyette en febrero por cargos similares. ###





You Might Like

Tweets about this