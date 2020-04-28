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Group begins collecting signatures to try to recall Sebastian council members Damien Gilliams, Pamela Parris, and Charles Mauti

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:09s - Published
Group begins collecting signatures to try to recall Sebastian council members Damien Gilliams, Pamela Parris, and Charles Mauti

Group begins collecting signatures to try to recall Sebastian council members Damien Gilliams, Pamela Parris, and Charles Mauti

A group organizing the recall effort started collecting signed petitions at Riverview Park.

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Group begins collecting signatures to try to recall Sebastian council members Damien Gilliams, Pamela Parris, and Charles Mauti

A GROUP ORGANIZING THE EFFORTSSAY THEYNEARLY ALL THE PETITIONS THEYNEED.A GROUP CALLED 'SEBASTIANVOTERS AGAINST GILLIAMS ANDPARRIS' ORGANIZED NEARLY THREEMONTHS AGO.

THEY ARE LOOKINGTO REMOVE DAMIEN GILLIAMS,PAMELA PARRIS, AND A THIRDCOUNCILMAN, CHARLES MAUTI.

THETHREE ARE AT THE CENTER OF ANALLEGED - "SECRET COUNCILMEETING" LAST MONTH - THATLOOKED TO REMOVE OTHER CITYLEADERS..

A MEETING THAT'S NOWPART OF A CRIMINALINVESTIGATIO“COME THE ILLEGAL MEETING,ITNEIGHBOR BREAKING INTO YOURHOUSE.

HE CAN APOLOGIZE BUTARE YOU EVER REALLY GOING TOTRUST YOUR NEIGHBOR AGAIN”“OH I JUST THINK THESE GUYSARE RIDICULOUS.

I THINK PEOPLEWHO VOTE, OR TOO MANY PEOPLEDONCLUE WHATHERE." ONE OF THECOUNCILMEMBERS& DAMIENGILLIAMS& SHOWED UP TO THEPARK.

HE CLAIMED THE RECALLGROUP DID NOT HAVE THE PROPERPERMIT - BUT THE CITYDIRECTOR CONFIRMED THEYFOLLOWED THE PROPERPROCEDURES.NEW INFORMATION TONIGHT ABOU




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