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What is Kawasaki Disease?

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 03:55s - Published
What is Kawasaki Disease?

What is Kawasaki Disease?

It's a disease that affects only children and some medical experts say it could be related to the coronavirus.

Doctor Hemmal Kothary from Dignity Health Mercy and Memorial hospitals explains.

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What is Kawasaki Disease?

CHILDREN -- AND SOMEMEDICAL EXPERTS SAY IT COULD BERELATED TO THE CORONAVIRUS.IN WITH US THIS MORNIGN WE HAVEDOCTOR HEMMAL KOTHARYFROM DIGNITY HEALTH MERCY ANDMEMORIAL HOSPITALS.DOCTOR KOTHARY GOOD MORNING!- WHAT DO HEALTH EXPERTS KNOWABOUT THE KAWASAKIDISEASE?- WHICH COUNTRIES/STATE S ARESEEING THE MOST CASES?- WHAT SYMPTOMS SHOULDPARENTS LOOK OUT FOR?YOU CAN STILLIT MIGHT SEEM PRETTY SIMPLE..FARMERS GROW FOOD..

AND THATFOOD FEEDS FAMILIES..WELL, SOMETIMES..

THEY NEED ANEXTRA SET OF HANDS TOHELP MAKE IT HAPPEN.THROUGH THE U-S-D-A'S FARMERS TOFAMILIES FOOD BOX PROGRAM --IT MIGHT SEEM PRETTY SIMPLE..FARMERS GROW FOOD..

AND THAT



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twmas38

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spettong

Somjit, RAdm.(Ret) RT @NAR: What is Kawasaki disease? Is there a cure? Read our free explainer here: https://t.co/3C7wceM9QY #KawasakiDisease #KawasakiSyndrom… 40 minutes ago

HaywardZeelie

Medical Matters with Chantell What is Kawasaki Disease? Click to read more! RETWEET! https://t.co/YxCSLmLO3R https://t.co/NtKcwtPXLL 40 minutes ago


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